Explozie puternică într-un bloc din București

Două etaje intermediare ale unui bloc cu opt niveluri din București au fost afectate de o explozie violentă care s-a produs în această dimineață. A fost activat planul roșu de intervenție.

UPDATE ora 10.00: Potrivit, două persoane au fost găsit decedate, iar alte patru rănite. Acțiunile de căutare continuă. Vom reveni cu detalii.

Articol inițial

Potrivit primelor informații, deflagrația produsă la blocul situat pe Calea Rahovei nu a fost urmată de incendiu.

„Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție”, a transmis Departamentul pentru Situațiii de Urgență, care a precizat că situația este în dinamică.

Părinții copiilor care învață în liceul Bolintineanu din Calea Rahovei au fost chemați de urgență să preia copiii. Geamurile instituției de învățământ s-au spart, potrivit hotnews.ro.

La fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, potrivit IGSU.

Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Vă reamintim că noaptea trecută și Prahova a avut loc o explozie într-o locuință din Brazii de Sus, în urma căreia un bărbat a suferit arsuri pe aproximativ 60% din suprafața corpului.

