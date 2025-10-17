Explozie puternică la Brazii de Sus. Un bărbat a suferit arsuri

Explozie într-o locuință din localitatea Brazii de Sus, în această dimineață. Un bărbat în vârstă de 59 de ani a ajuns la spital după ce a suferit arsuri de gradul al II-lea pe aproximativ 60% din suprafața corporală.

Explozia, neurmată de incendiu, s-a produs la nivelul unei sobe cu sistem de încălzire cu gaz.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești au fost solicitați să intervină, la locul evenimentului deplasându-se o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD și, în sprijin, o ambulanță cu medic din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Prahova.

„La sosirea echipajelor de pompieri, acestea au constatat că a fost vorba despre o explozie produsă la nivelul unei sobe cu sistem de încălzire cu gaz, neurmată de incendiu, în urma căreia a rezultat o victimă (bărbat în vârstă de 59 ani), conștientă, cu arsuri de gradul al II-lea pe aproximativ 60% din suprafața corporală.

Victima a fost preluată de echipajul SAJ Prahova și primește primele îngrijiri la fața locului, urmând să fie transportată la spital”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.