Locurile din Ploiești unde au fost montate defibrilatoare semi-automate

Șase defibrilatoare semi-automate au fost montate în mai multe spații publice din Ploiești. Anunțul a fost făcut de reprezentanții primăriei, prin intermediul unui comunicat de presă.

Echipamentele contribuie la consolidarea rețelei de intervenție rapidă în situații de urgență, la nivel local.

Defibrilatoarele semi-automate sunt destinate utilizării de către toate persoanele, implicit cele fără pregătire medicală și sunt instalate în zone publice intens tranzitate.

Prezența acestor echipamente medicale este importantă în cazul în care o persoană se află stop cardiorespirator, șansele de supraviețuire crescând semnificativ atunci când cetățenii aflați în apropiere intervin rapid.

„Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să acordăm primul ajutor prin efectuarea manevrelor de resuscitare și, acolo unde există disponibilitate, prin utilizarea unui defibrilator până la sosirea echipajelor medicale de urgență.

Un defibrilator semi-automat este un dispozitiv medical portabil, care analizează activitatea electrică a inimii și indică utilizatorului dacă este necesar un șoc electric pentru a restabili ritmul cardiac normal. Cetățenii din jurul persoanei afectate sunt adesea primii care pot interveni, înainte de sosirea echipajelor medicale”, au precizat reprezentanții Primăriei Ploiești.

Locurile unde sunt montate defibrilatoare în municipiul Ploiești sunt următoarele:

Primăria Municipiului Ploiești – Piața Eroilor nr. 1 A;

Sala Sporturilor Olimpia – strada Mareșal Averescu nr. 18;

Piața Malu Roșu – Aleea Profesorilor.

Piața Nord – Aleea Arinului;

Școala Gimnazială “Sfântul Vasile” – Bulevardul Republicii nr. 159A;

Parc Municipal Ploiești Vest – strada Mărășești, nr. 285.

Investiția a fost realizată în parteneriat cu Rompetrol.