Târgul de Crăciun în suspans la Ploiești. Firma are datorii de anul trecut

Organizarea Târgului de Crăciun de la Ploiești este, momentan, în stand-by. Singura firmă care a depus cerere la Ploiești este Autentic Technology & Events SRL, organizatorul Târgului de Crăciun de anul trecut. Membrii Comisiei nr. 2 din Consiliul Local Ploiești au amânat, marți, discuțiile pe motiv că „există debite neîncasate de anul trecut”.

Membrii Comisiei nr. 2 din Consiliul Local Ploiești ( Comisia de valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură şi promovare operaţiuni comerciale) a analizat, marți, cererea depusă de Autentic Technology & Events SRL, organizatorul Târgului de Crăciun de anul trecut.

„Cererea a fost depusă de aceeași firmă care a organizat și anul trecut evenimentele de Sărbătorile de Iarnă. A fost depusă o singură cerere, care a fost prezentată în cadrul Comisiei nr. 2.

S-au amânat discuțiile pentru că există debite neîncasate de anul trecut, tot din cadrul evenimentelor privind Sărbătorile de Iarnă. Discuția va fi reluată când acele debite vor fi stinse.

Totodată reprezentanții societății au fost invitați la ședința de astăzi, dar nu au luat parte, membrii comisiei transmițând încă o dată invitația către aceștia pentru a primi lămuriri cu privire la problemele ridicate în cadrul comisiei”, a precizat consilierul local Robert Vâscan (PSD), președintele Comisiei nr. 2 din cadrul Consiliului Local Ploiești.

Primăria Ploiești a anunțat, inițial, că deschiderea Târgului de Crăciun ar urma să aibă loc în același timp cu aprinderea luminițelor, respectiv pe 29 noiembrie. (Detalii AICI)