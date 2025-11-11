Roată panoramică și patinoar la Târgul de Crăciun din Ploiești

Ploieștiul se pregătește pentru Sărbătorile de Iarnă. Primăria Municipiului Ploiești este într-o cursă contra cronometru pentru organizarea Târgului de Crăciun, care ar urma să fie deschis la finele lunii noiembrie.

- Publicitate -

La Ploiești au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun cu o mică întârziere generată de Ordonanța de Urgență a Guvernului care interzicea organizarea de evenimente. Din fericire, actul normativ a fost modificat. (Detalii AICI).

Acest lucru a permis demararea procedurilor pentru desemnarea unei firme care să se ocupe de organizarea Târgului de Crăciun.

- Publicitate -

Reprezentanții Primăriei Ploiești au anunțat, în luna octombrie, că intenționează ca deschiderea Târgului de Crăciun să aibă loc la finele lunii noiembrie. (Detalii AICI).

„Cursă contra cronometru pentru organizarea Târgului de Crăciun”

„Suntem într-o cursă contra cronometru pentru organizarea Târgului de Crăciun, întârzierile fiind produse de Ordonanța Guvernului care, mult timp, a interzis autorităților locale, la nivel național, organizarea de evenimente.

În urmă cu o săptămână a fost modificată Ordonanța și am putut demara procedurile”, a explicat Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

- Publicitate -

Roată panoramică și patinoar la Ploiești

La fel ca și anul trecut, municipalitatea intenționează să aducă la Ploiești roata panoramică, dar și patinoarul în zona centrală a orașului.

„Asta este una dintre cerințele pe care le avem pentru Târgul de Crăciun. Acesta va fi organizat în zona Palatului Administrativ până în zona Parcului Nichita Stănescu.

Ne dorim să existe un organizator care să se ocupe de organizarea Târgului de Crăciun, de căsuțe, patinoar, precum și de contractele la utilități.

- Publicitate -

Toate aceste lucruri sunt făcute în parteneriat cu Consiliul Județean, fiecare dintre cele două instituții asumându-și o parte din organizarea Sărbătorilor de Iarnă”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul municipiului Ploiești.

Focuri de artificii sau spectacol cu drone

Trebuie precizat că, momentan, nu s-a luat o decizie dacă la Ploiești vom avea focuri de artificii sau spectacol de lumini.

„Trebuie să luăm o decizie cu partenerul de la Consiliul Județean Prahova”, a precizat primarul Ploieștiului.

- Publicitate -

Reamintim faptul că de Sărbătorile de Iarnă, la Ploiești, 33 de zone din municipiu, inclusiv marile artere de circulație, vor fi decorate cu luminițe. (Detalii AICI).