A fost modificată Ordonanța. Liber la concerte și târguri de Crăciun

Guvernul a modificat ordonanța referitoare la reducerea cheltuielilor. Administrațiile locale vor putea face achiziții, inclusiv pentru organizarea de concerte și târguri de Crăciun.

Ordonanța 52, privind reducerea cheltuielilor la nivelul administrațiilor locale, a fost aprobată la începutul lunii octombrie.

Reducerile bugetare vizau lucrările de infrastructură, dar și achiziția de bunuri și a unor servicii, inclusiv pentru organizarea de evenimente culturale.

La Ploiești, actul normativ a produs efecte. Pentru mai multe instituții din subordinea Consiliului Local, bugetele au fost diminuate, iar anumite lucrări de reparații curente au fost oprite. (Detalii AICI)

Ordonanța a fost criticată inclusiv de primari din Prahova, care s-au văzut în situația de a nu putea face a achiziții nici măcar pentru hârtie și imprimante. (Detalii AICI).

Liber la concerte și târguri de Crăciun

Guvernul a anunțat, printr-un comunicat de presă, ce cheltuieli vor putea fi realizate până la finele acestui an.

Astfel, actul normativ, permite excepții justificate pentru anumite categorii de cheltuieli:

Studii și activitate de consultanță necesare pentru pregătirea proiectelor de investiții și depunerea cererilor de finanțare, inclusiv a celor finanțate din fonduri europene;

Activități cultural-artistice și de patrimoniu, desfășurate potrivit OG nr. 51/1998, Legii nr. 186/2003 și Legii nr. 422/2001;

Cheltuieli aferente asistenței juridice referitoare la arbitrajele și litigiile internaționale;

Alte cheltuieli cu impact bugetar redus, dar necesare pentru buna funcționare a unor servicii publice esențiale furnizate de structuri ale administrației centrale, fără a fi necesară aprobarea prin memorandum.

Măsuri suplimentare pentru serviciile sociale

În actul aprobat de Guvern a fost introdus și un mecanism la nivelul autorităților publice locale, în situațiile în care o cheltuială nu poate fi amânată după 1 ianuarie 2026.

Astfel, potrivit comunicatului emis de Guvern, ordonatorii de credite pot aproba, pe baza unei note justificative, derogări de la limitările impuse de OUG nr. 52/2025, fără a mai fi necesară promovarea unui memorandum în Guvern.

Totodată, potrivit sursei citate, au fost prevăzute măsuri suplimentare pentru sprijinirea serviciilor sociale.

„Totodată, actul normativ prevede posibilitatea ca excedentul bugetar local și disponibilitățile din secțiunea de funcționare să poată fi utilizate cu prioritate pentru finanțarea serviciilor sociale.

Măsură asigură stabilitatea și continuitatea serviciilor sociale la nivel local și sprijină protejarea categoriilor vulnerabile”, se precizează în comunicatul emis de Guvern.