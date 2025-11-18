România – San Marino, la pauză: 3-1, pe Ilie Oană

Ultima partidă din preliminariile pentru Campionatul Mondial a României, cea cu San Marino, se dispută, marți seară, pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești. Tricolorii conduc la pauză cu 3-1.

Înainte de începerea partidei s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei. Meciul a început la ora 21.45, iar suporterii petroliști au pregătit o coregrafie de excepție.

Primul gol a fost marcat de San Marino, în minutul 2. Atacantul oaspeților a finalizat la colțul lung.

În minutul 13, România egalează, după ce Rossi „reușește” un autogol caraghios. O nouă ocazie pentru tricolori are loc în minutul 25. Man primește balonul de la Bîrligea, însă a trimis în plasa laterală. Două minute mai târziu, tricolorii au o nouă ocazie la poarta adversă, dar fotbalistul Craiovei a încercat o reluare cu călcâiul și a luftat.

În minutul 29, România trece în avantaj (2-1), golul fiind marcat de Baiaram, care reușește să înscrie la pasa lui Tănase.

O nouă ocazie pentru România a fost în minutul 38, prin Dragomir, care reia cu capul, dar mingea este respinsă.

România reușește să marcheze încă un gol în minutul 42, prin Man. România -San Marino la pauză: 3 – 1