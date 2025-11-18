- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSport

România – San Marino, la pauză: 3-1, pe Ilie Oană

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
România

Ultima partidă din preliminariile pentru Campionatul Mondial a României, cea cu San Marino, se dispută, marți seară, pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești. Tricolorii conduc la pauză cu 3-1.

- Publicitate -

Înainte de începerea partidei s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei. Meciul a început la ora 21.45, iar suporterii petroliști au pregătit o coregrafie de excepție.

Primul gol a fost marcat de San Marino, în minutul 2. Atacantul oaspeților a finalizat la colțul lung.

- Publicitate -

În minutul 13, România egalează, după ce Rossi „reușește” un autogol caraghios. O nouă ocazie pentru tricolori are loc în minutul 25. Man primește balonul de la Bîrligea, însă a trimis în plasa laterală. Două minute mai târziu, tricolorii au o nouă ocazie la poarta adversă, dar fotbalistul Craiovei a încercat o reluare cu călcâiul și a luftat.

În minutul 29, România trece în avantaj (2-1), golul fiind marcat de Baiaram, care reușește să înscrie la pasa lui Tănase.

O nouă ocazie pentru România a fost în minutul 38, prin Dragomir, care reia cu capul, dar mingea este respinsă.

- Publicitate -

România reușește să marcheze încă un gol în minutul 42, prin Man. România -San Marino la pauză: 3 – 1

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Muzeul unic care spune istoria petrolului românesc

Oana Stoica Oana Stoica -
În centrul Ploieștiului, într-o clădire care încă păstrează eleganța...

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Un milion de euro băgați în tavanele Spitalului de Pediatrie Ploiești, clădire cu risc seismic

Corina Matei Corina Matei -
Clădirea în care funcționează Spitalul de Pediatrie Ploiești, care...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -