Cresc impozitele pentru locuințe și mașini din 2026. Vot în Parlament

Românii vor plăti impozite mai mari, de la 1 ianuarie 2026, pentru locuințe și autoturisme. Parlamentul a adoptat, marți, proiectul de lege privind majorarea taxelor locale, dar și a impozitelor pentru câștigurile la bursă și veniturile din criptomonede.
Proiectul aprobat în Parlament prevede o majorare a valorilor impozabile din Codul Fiscal, ceea ce ar conduce la o creștere a impozitelor pe locuințe cu 80%, potrivit romania.europalibera.org.
Astfel, dacă impozitul la o garsonieră din Ploiești a fost în 2025 de 106 de lei, anul viitor acesta ar putea ajunge la 190 de lei.
Pentru un apartament cu două camere, cu o suprafață de 70 mp, impozitul în 2025 a fost de 248 de lei. O majorare cu 80% ar conduce la un impozit de 446 de lei.
Impozite mai mari pentru autoturisme
Impozitarea autoturismelor va avea loc după principiul „poluatorul plătește”. Pentru un autoturism cu motor de 1,6 – 2 litri, cu normă Euro 3, impozitul ar putea ajunge între 238 – 297 lei, în timp ce pentru Euro 5 între 213 – 267 lei, potrivit romania.europalibera.org
Pentru mașinile care depășesc 375.000 lei se va aplica o taxă suplimentară de 0,9% pe suma ce trece peste plafon.
Măsuri fiscale aprobate în Parlament
- Firmele care nu au cont bancar în România sau nu depun situațiile financiare timp de cinci luni pot fi declarate inactive.
- Firmele inactive pot fi dizolvate după un an.
- Se elimină pragul de 50.000 lei pentru utilizarea POS-urilor.
- Capitalul social rămâne neschimbat până la depășirea cifrei de afaceri de 400.000 lei. Dacă depășește acest prag, capitalul social minim devine 5.000 lei.
- Pentru SRL-urile nou înființate capitalul social minim de 500 lei.
- Pentru închirieri în regim hotelier („short-term”), venitul net se calculează cu o cotă forfetară de 30%;
- Impozitare de 16% pe câștigurile din monede virtuale;
Față de pachetul asumat de Guvern, în proiectul aprobat de Parlament a fost eliminată prevederea referitoare la testarea poligraf a angajaților de la Fisc și a vameșilor.