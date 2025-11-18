Cresc impozitele pentru locuințe și mașini din 2026. Vot în Parlament

Românii vor plăti impozite mai mari, de la 1 ianuarie 2026, pentru locuințe și autoturisme. Parlamentul a adoptat, marți, proiectul de lege privind majorarea taxelor locale, dar și a impozitelor pentru câștigurile la bursă și veniturile din criptomonede.

Proiectul aprobat în Parlament prevede o majorare a valorilor impozabile din Codul Fiscal, ceea ce ar conduce la o creștere a impozitelor pe locuințe cu 80%, potrivit romania.europalibera.org.

Astfel, dacă impozitul la o garsonieră din Ploiești a fost în 2025 de 106 de lei, anul viitor acesta ar putea ajunge la 190 de lei.

Pentru un apartament cu două camere, cu o suprafață de 70 mp, impozitul în 2025 a fost de 248 de lei. O majorare cu 80% ar conduce la un impozit de 446 de lei.

Impozite mai mari pentru autoturisme

Impozitarea autoturismelor va avea loc după principiul „poluatorul plătește”. Pentru un autoturism cu motor de 1,6 – 2 litri, cu normă Euro 3, impozitul ar putea ajunge între 238 – 297 lei, în timp ce pentru Euro 5 între 213 – 267 lei, potrivit romania.europalibera.org

Pentru mașinile care depășesc 375.000 lei se va aplica o taxă suplimentară de 0,9% pe suma ce trece peste plafon.

Măsuri fiscale aprobate în Parlament

Firmele care nu au cont bancar în România sau nu depun situațiile financiare timp de cinci luni pot fi declarate inactive.

Firmele inactive pot fi dizolvate după un an.

Se elimină pragul de 50.000 lei pentru utilizarea POS-urilor.

Capitalul social rămâne neschimbat până la depășirea cifrei de afaceri de 400.000 lei. Dacă depășește acest prag, capitalul social minim devine 5.000 lei.

Pentru SRL-urile nou înființate capitalul social minim de 500 lei.

Pentru închirieri în regim hotelier („short-term”), venitul net se calculează cu o cotă forfetară de 30%;

Impozitare de 16% pe câștigurile din monede virtuale;

Față de pachetul asumat de Guvern, în proiectul aprobat de Parlament a fost eliminată prevederea referitoare la testarea poligraf a angajaților de la Fisc și a vameșilor.