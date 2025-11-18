Gafă la intonarea imnului la meciul România – San Marino. Microfonul nu a funcționat

Înainte de fluierul de start al partidei România – San Marino au existat probleme tehnice la intonarea immnului „Deșteaptă-te române”. Artistul Cezar Ouatu aproape că nu s-a auzit, fiind puține secvențele când a funcționat microfonul.

Partida România – San Marino, care se dispută pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, a debutat cu stângul.

Microfonul artistului a fost prea departe de emițător, iar rezultatul nu a fost pe măsura așteptărilor. Salvarea momentului a venit de la cei 10.000 de suporteri prezenți, care s-au auzit mai bine decât artistul.