Un milion de euro băgați în tavanele Spitalului de Pediatrie Ploiești, clădire cu risc seismic

Clădirea în care funcționează Spitalul de Pediatrie Ploiești, care deservește pacienți din Ploiești și zonele limitrofe, este una veche și insuficientă. La începutul anului 2025, prin PNRR, au fost montate, în tavanele sălilor de operații și ATI, echipamente (aparate de flux laminar) în valoare de 3,441,820.00 lei, fără TVA. Adică aproximativ un milion de euro!

În momentul de față, la Spitalul de Pediatrie Ploiești, aparatele de flux laminar au fost achiziționate, sunt montate dar nu pot fi folosite din cauza faptului că sunt mari consumatoare de energie electrică. Și, acest lucru a dat naștere unor contre politice în spațiul public. Dar problemele sunt mai mari decât aceste aparate.

Reamintim faptul că clădirea unde funcționează Spitalul de Pediatrie din Ploiești este încadrată în clasa 2 de risc seismic. Ce înseamnă că o clădire a fost expertizată și încadrată în clasa 2 de risc seismic? Înseamnă că, în cazul unui cutremur, posibilitatea de prăbușire este redusă, dar un seism major poate provoca degradări structurale serioase, poate afecta elementele de compartimentare, scările, etc, fără a pune în pericol structura de rezistență.

Din cauza acestui lucru, colegul nostru, Mihai Nicolae, a inițiat, în primăvara lui 2024, un protest pentru a se lua măsuri cu privire la luarea unor măsuri de urgență pentru acest spital, ca și pentru Spitalul Municipal, a cărui clădire este încadrată în clasa 1 de risc seismic. Rezultatul? După multe promisiuni, cele două unități medicale funcționează în continuare în aceleași clădiri!

Ba mai mult decât atât, la Spitalul de Pediatrie au fost făcute investiții, în clădire, deși întâi de toate ar fi trebuit rezolvată problema construcției în sine. Una dintre acestea vizează aparatele de flux laminar, care au fost montate în tavanele clădiri vechi și neconforme.

Clădirea este mică, înghesuită, insuficientă pentru desfășurarea activității unui spital

Nu doar din punct de vedere al siguranței la cutremur este o problemă cu imobilul în care funcționează Spitalul de Pediatrie Ploiești. Aceasta, în prezent, nu poate acoperi nevoile desfășurării activității în condiții optime. Clădirea este mică, holurile sunt înguste, iar în fața cabinetelor de consultații, pacienții petrec ore întregi într-o aglomerație de nedescris.

După vizita la Ploiești, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a declarat că Spitalul de Pediatrie trebuie mutat din acea clădire. Cu toate acestea, nu a avut nicio problemă în a-i reproșa primarului Mihai Polițeanu (independent) lipsa unui transformator electric pentru aparatele de flux laminar montate în tavanele acestei clădiri perimate.

Cu alte cuvinte, dorește transformator dar și ca spitalul să se mute din acea clădire. Cum s-ar justifica alți bani, pentru generator, dacă oricum se discută relocarea spitalului?

Părerea cu privire la clădire o împărtășește și managerul spitalului, dr. Anca Miu. „De fapt, infecțiile nosocomiale sunt combătute și prin combaterea aglomerației. Aglomerația duce la răspândirea infecțiilor, la infectarea pacienților… pentru că nu îi poți despărți, nu îi poți izola…”, declară aceasta.

„Soluția ar fi o clădire nouă, mare, cuprinzătoare, cu circuite, cu posibilitatea de a izola, cu posibilitatea de a face tomografii și RMN în cadrul spitalului de pediatrie. Aceasta este singura soluție! Nu să cosmetizăm o clădire veche în care nu mai ai ce să faci! Nu se poate! Nu se mai poate! În 2025 nu se mai poate lucra în aceste condiții”, spune, revoltată directoarea spitalului.

Lipsa de spațiu afectează activitatea medicilor de la Spitalul de Pediatrie Ploiești

O clădire mică, înghesuită, cu holuri înguste unde orele de așteptare sunt un adevărat calvar. Cam așa se traduce, pe scurt, experiența unei vizite la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Când a preluat conducerea spitalului, în 2021, dr. Anca Miu spune că în spital erau 10 medici pediatri. Acum, în 2025, numărul lor aproape s-a triplat. „În 2021 am preluat spitalul cu 10 pediatri. Acum am 28! Am fost, am vorbit, am atras de la București”, povestește medicul.

Degeaba sunt 28 de medici dacă aceștia lucrează în condiții improprii și, pur și simplu, nu au spațiu unde să-și desfășoare activitatea.

Spitalul de Pediatrie Ploiești este singurul spital de pediatrie din oraș și deservește atât Ploieștiul cât și localitățile învecinate. Cu toate acestea, în afară de luptă politică, nu pare nimeni a vrea cu adevărat să facă ceva pentru acest spital.

„Poate că, prin prisma meseriei mele, prioritizez sănătatea. Poate pentru că sunt pediatru, prioritizez copiii. Singura țară din lume, pe care am întâlnit-o eu, și care nu dă importanță copiilor, este România! România nu dă importanță copiilor! Să vedeți în Belgia cum e! Să vedeți în Anglia!…”, spune, revoltată, medicul Anca Miu.

În timp ce politicienii se ceartă pe aparate de filtrare montate în tavanul unei clădiri cu risc seismic, copiii și cadrele medicale continuă să vină la Spitalul de Pediatrie Ploiești, într-o clădire mică, veche, îngustă, complet neadaptată nevoilor reale ale copiilor, în anul 2025.