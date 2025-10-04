- Publicitate -

„Trofeul Prahovei” la gimnastică, la Ploiești

Roxana Tănase
Sala „Leonard Doroftei”, găzduiește, sâmbătă, începând cu ora 09.00, „Trofeul Prahovei”. Competiția de gimnastică ritmică este rezervată tuturor categoriilor de vârstă, la startul căreia se vor afla 104 sportive.

„CSM Ploiești va fi reprezentată de 10 dintre gimnastele antrenate de Simona Puiu: Sabina Enache, Anisia Drăgan și Elena Murărescu la senioare, Delia Stroe și Ingrid Gavril la junioare I, Ștefania Puiu la junioare II, Teodora Avramescu și Diana Mincu la junioare III și Sofia Rupa și Gabriela Puiu la junioare IV”, a anunțat CSM Ploiești.

Programul „Trofeul Prahovei”

  • Ora 09:00 – Concurs Junioare IV
  • Ora 12.00 – Consurs Junioare II, I și Senioare
  • Ora 16.00 – Concurs Junioare III

„La competiție va fi prezentă și vicecampioana mondială la măciuci, Amalia Lică (ACS a Dandri București), pregătită de Adriana Mitroi”, a anunțat CSM Ploiești.

La competiție va fi prezentă Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică și antrenoarea emerită Maria Gîrbă.

Eveniment

Clubul de astronomie al C.N. „Mihai Viteazul” strălucește în Japonia

Clubul de Astronomie CASSIOPEIA al C.N. „Mihai Viteazul”din Ploiești participă, astăzi, 4 octombrie, printr-un videoclip preînregistrat de 5 minute, la prestigiosul eveniment internațional „24...
„Cea mai valoroasă gimnastă a concursului va primi din partea organizatorilor „Trofeul Prahovei”, a precizat CSM Ploiești.

