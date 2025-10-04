Copil de 12 ani, lăsat la volan de tatăl său. Reacția Poliției Prahova

Pe internet au apărut imagini cu un copil aflat la volanul unei mașini, și filmat de tatăl său în timp ce conducea pe un drum public. Poliția s-a autosesizat și a fost deschis un dosar penal.

- Publicitate -

Dosarul a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere și încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere.

„Politiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești la data de 4 octombrie a.c., s-au sesizat din oficiu și au demarat activități pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost realizată filmarea.

În urma verificărilor, au fost identificați un bărbat de 44 de ani, din municipiul Ploiești, și fiul său, în vârstă de 12 ani. La data de 19.07.2025, bărbatul i-ar fi încredințat minorului cheile autoturismului și l-ar fi filmat cu telefonul mobil în timp ce conducea vehiculul pe un drum public.

Educație Sala de sport de la UPG Ploiești a fost modernizată Într-o lume în continuă schimbare, modernizarea sălilor de sport din unitățile de învățământ devine esențială pentru a răspunde nevoilor actuale ale cursanților. Universitatea Petrol-Gaze...

- Publicitate -

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere și încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere”, a transmis IPJ Prahova.