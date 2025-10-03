Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență a intervenit în mai multe localități ale județului, pe fondul codului portocaliu emis de ANM.

- Publicitate -

În timp ce la munte iarna pare că și-a intrat în drepturi, în sudul ţării, inclusiv în Prahova, oamenii au parte de averizări de vijelii, vânt şi frig.

ISU Prahova a intervenit pentru degajarea mai multor copaci în Ploiești, Câmpina și Urlați.

Au fost în total, până la această oră, șapte intervenții pentru degajarea copacilor căzuți, evenimente care, din fericire,nu au fost soldate cu victime.

Eveniment Eroare de sistem Ro Alert cu mesajul privind dispariția unui copil din Ploiești Mai mulți cititori ne-au semnalat că în această dimineață au primit un mesaj Ro Alert cu o informație ”expirată”. Este vorba de dispariția unui copil...