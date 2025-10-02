Incendiu pe Strada Mihai Bravu din Ploiești. Arde o locuință [VIDEO]

O locuință a luat foc, joi după-amiază, pe Strada Mihai Bravu din Ploiești. Potrivit pompierilor prahoveni, incendiul se manifestă generalizat. Poliția dirijează traficul pentru ca șoferii să evite zona.

UPDATE: ora 19:30

Incendiul este localizat, nu mai există pericol de propagare la vecinătăți. Concomitent cu acțiunea de stingere, pompierii au pătruns în interiorul locuinței pentru a verifica dacă există persoane surprinse.

”Pompierii Detașamentului 1 Ploiești intervin, în aceste momente, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din municipiul Ploiești, pe strada Mihai Bravu.

Au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție de la înălțime și un echipaj SMURD.

Din primele informații primite de la fața locului, incendiul se manifestă generalizat, pe o suprafață totală de aproximativ 100 mp”, se arată în informarea ISU Prahova.

Voi reveni cu date, intervenția pompierilor este în desfășurare.

Imagini transmise de cititorii Observatorul Prahovean: