Femeie dată disparută în Prahova. Apelul Poliției

O femeie în vârstă de 38 de ani, din Cerașu, a fost dată dispărută în Prahova. Persoanele care pot oferi informații cu privire la femeia în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Polițiștii din cadrul Secţiei de Poliție Rurală Drajna au fost sesizați, ieri, 2 octombrie, de către o persoană, despre faptul că numita BUCUR GEORGIANA-ALEXANDRA de 38 de ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliul din comuna Cerașu și nu a mai revenit până în prezent.

„Semnalmente: aproximativ 170 cm înălțime, aproximativ 70 de kilograme, ochi albaștri, ten deschis, păr negru.

La momentul plecării aceasta purta o bluză de trening de culoare galben închis, vestă de culoare neagră, pantaloni negri și adidași de culoare neagră”, a anunțat IPJ Prahova.

Poliția a lansat și un apel. „Persoanele care pot oferi informații cu privire la femeia în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, a precizat IPJ Prahova.