Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și 26 septembrie, două persoane au fost prinse în flagrant în Ploiești în timp ce lipeau afișe ”otrăvite” care îl vizau pe primarul Mihai Polițeanu.

Fluturași otrăviți după modelul campaniilor electorale murdare

Mesajul fals era unul gândit să provoace indignarea populației: edilul ar fi închis bulevardul castanilor pentru nunta sa. Adevăratul motiv a fost însă altul. Restricțiile de circulație au fost impuse pentru desfășurarea evenimentelor organizate de primărie sub egida Republica de sub castani. Mai precis, culmea ironiei, pentru desfășurarea Festivalului Interetnic „Alfabetul Conviețuirii”.

Polițeanu a transmis public că persoanele respective, doi tineri de 23, respectiv 25 de ani, din comuna Iordăcheanu, ar fi declarat polițiștilor că au primit fiecare câte 500 de lei pentru a face această ”operațiune” des întâlnită în campaniile electorale murdare din ultimii ani.

Reacția Poliției: se efectuează cercetări

Interesantă este însă reacția sau mai degrabă lipsa ei a Poliției. În timp ce Locala și-a făcut datoria și i-a prins în flagrant, ”naționala” încă mai cercetează. Asta deși suspecții au fost identificați și și-au recunoscut faptele, inclusiv că au primit bani să distribuie informații false! Până acum, tinerii nu au fost nici măcar amendați!

”În prezent, sunt efectuate cercetări amănunțite pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și pentru stabilirea regimului juridic aplicabil materialelor distribuite, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Precizăm că, până la acest moment, nu au fost formulate sesizări din partea persoanelor implicate.

Activitățile polițiștilor s-au desfășurat cu respectarea principiilor legalității, proporționalității și transparenței, fără a aduce atingere drepturilor sau libertăților fundamentale ale persoanelor vizate, scopul exclusiv fiind acela al stabilirii situației de fapt.

Poliția acordă o atenție deosebită stabilirii corecte a situației de fapt și luării tuturor măsurilor legale ce se impun în cauză, asigurând totodată transparența activităților desfășurate și tratamentul egal al tuturor persoanelor, indiferent de calitatea acestora” este reacția IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.

Dacă cel atacat ar fi fost șeful polițiștilor?

Oare așa ar fi stat lucrurile și dacă cel atacat prin intermediul unor afișe otrăvite ar fi fost chiar Comisar şef de poliţie Ginel Preda, cel care asigură comanda Inspectoratului Județean de Poliție Prahova? Dați-mi voie să cred că nu…

P.S. Extras din comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din 25 martie:

”MAI condamnă orice dezinformare care poate induce panică în rândul opiniei publice și subliniază că instituțiile statului nu se vor lăsa influențate de presiuni politice în aplicarea legii”.

