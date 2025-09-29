- Publicitate -

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și 26 septembrie, două persoane au fost prinse în flagrant în Ploiești în timp ce lipeau afișe ”otrăvite” care îl vizau pe primarul Mihai Polițeanu.

- Publicitate -

Din articol

Fluturași otrăviți după modelul campaniilor electorale murdare

Mesajul fals era unul gândit să provoace indignarea populației: edilul ar fi închis bulevardul castanilor pentru nunta sa. Adevăratul motiv a fost însă altul. Restricțiile de circulație au fost impuse pentru desfășurarea evenimentelor organizate de primărie sub egida Republica de sub castani. Mai precis, culmea ironiei, pentru desfășurarea Festivalului Interetnic „Alfabetul Conviețuirii”.

Polițeanu a transmis public că persoanele respective, doi tineri de 23, respectiv 25 de ani, din comuna Iordăcheanu, ar fi declarat polițiștilor că au primit fiecare câte 500 de lei pentru a face această ”operațiune” des întâlnită în campaniile electorale murdare din ultimii ani.

Reacția Poliției: se efectuează cercetări

Interesantă este însă reacția sau mai degrabă lipsa ei a Poliției. În timp ce Locala și-a făcut datoria și i-a prins în flagrant, ”naționala” încă mai cercetează. Asta deși suspecții au fost identificați și și-au recunoscut faptele, inclusiv că au primit bani să distribuie informații false! Până acum, tinerii nu au fost nici măcar amendați!

Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut un PAS uriaș în Europa. Aceasta nu este doar o știre, ci o lecție vie...
- Publicitate -

”În prezent, sunt efectuate cercetări amănunțite pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și pentru stabilirea regimului juridic aplicabil materialelor distribuite, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Precizăm că, până la acest moment, nu au fost formulate sesizări din partea persoanelor implicate.

Activitățile polițiștilor s-au desfășurat cu respectarea principiilor legalității, proporționalității și transparenței, fără a aduce atingere drepturilor sau libertăților fundamentale ale persoanelor vizate, scopul exclusiv fiind acela al stabilirii situației de fapt.

Poliția acordă o atenție deosebită stabilirii corecte a situației de fapt și luării tuturor măsurilor legale ce se impun în cauză, asigurând totodată transparența activităților desfășurate și tratamentul egal al tuturor persoanelor, indiferent de calitatea acestora” este reacția IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.

- Publicitate -

Dacă cel atacat ar fi fost șeful polițiștilor?

Oare așa ar fi stat lucrurile și dacă cel atacat prin intermediul unor afișe otrăvite ar fi fost chiar Comisar şef de poliţie Ginel Preda, cel care asigură comanda Inspectoratului Județean de Poliție Prahova? Dați-mi voie să cred că nu…

P.S. Extras din comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din 25 martie:

”MAI condamnă orice dezinformare care poate induce panică în rândul opiniei publice și subliniază că instituțiile statului nu se vor lăsa influențate de presiuni politice în aplicarea legii”.

Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut un PAS uriaș în Europa. Aceasta nu este doar o știre, ci o lecție vie...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani

0
Pompierii au stabilit cauza incendiului de la hotelul Daly...
Social

Ninge la Cota 2000 din Sinaia, pe Transfăgărășan și Transalpina

0
Iarna a venit mai devreme în acest an, în...
Viața Prahovei

Vreme rece, ploi și ninsori la munte în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o...
Eveniment

ISU Prahova: Hotelul de la Bărcănești, unde a izbucnit incendiul, amendat în septembrie

0
Hotelul din Bărcănești unde, luni dimineață, a izbucnit incendiu...
Administrație

Unde va fi Târg de Crăciun la Ploiești

0
Ploieștiul va avea Târg de Crăciun. După experiența de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

8
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
Opinii Voxpublica

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

2
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

Mihai Apostolache -
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

Corina Matei -
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

Claudiu Vasilescu -
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

Marius Nica -
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
- Publicitate -

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

Mihai Apostolache -
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

Corina Matei -
O ieșire de seară la un film reprezintă o...

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

Redacția Observatorulph.ro -
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

Mihai Nicolae -
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean