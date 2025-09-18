Se închide circulația rutieră pe Bulevardul Castanilor în weekend

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat închiderea Bulevardului Independenței, pe tronsonul dintre Statuia Radu Stanian și Monumentul Vânătorilor de la Gara de Sud în acest weekend.

Măsura este valabilă începând cu noaptea de joi spre vineri – 19.09.2025, ora 00.15, până luni – 22.09.2025, ora 05.00.

Decizia a fost luată pentru buna desfășurare a Festivalului Interetnic „Alfabetul Conviețuirii”.

Festivalul este inițiat și organizat de Uniunea Elenă din România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, Consiliului Județean Prahova și al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, sub înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Ploieștenii se vor putea bucura de frumoasa paradă a costumelor tradiționale, muzică și dansuri populare, specialități gastronomice și interesante atelierele creative.

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc vineri, 19 septembrie a.c., la ora 16.00, la Palatul Culturii.

Tot atunci, de la ora 17.00, va avea loc și o paradă a costumelor tradiționale. Participanții vor pleca de la Palatul Culturii spre Republica de sub Castani (Bulevardul Independenței).

Pe scena festivalului, amplasată pe Bulevardul Independenței, vor evolua zeci de formații și ansambluri folclorice ale minorităților din țara noastră, astfel:

Vineri, 19 septembrie 2025

18.00 – 18.40 – Orchestra și ansamblul de dansuri folclorice „FLACĂRA PRAHOVEI” – Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești

18.40 – 19.00 – Ansamblul „OLYMPOS” – Comunitatea Elenă Galați

19.00 – 19.10 – Ansamblul „ARETI” – Comunitatea Elenă Roman

19.10 – 19.30 – Ansamblul „KYMATA” – Comunitatea Elenă Prahova

19.30 – 19.50 – Ansamblul de dansuri – Gialtra, Evia

20.00 – 21.00 – IONUȚ GALANI

21.00 – 22.00 – MAHALA RAI BANDA

Sâmbătă, 20 septembrie 2025

13.00 – 13.20 – Ansamblul „ITHAKI” – Comunitatea Elenă Cluj-Napoca

13.20 – 13.35 – Ansamblul „NOVAIA ZARIA” – Comunitatea Rușilor Lipoveni din România

13.35 – 13.55 – Corul „MAIANDROS” – Comunitatea Elenă Roman

13.55 – 14.07 – Ansamblul de dans popular „BRADUL VERDE”- ,,Zöld Fenyo” – Uniunea Democrată Maghiară din România

14.07 – 14.22 – Ansamblul „PRIETENII LUI ZORBA” – Comunitatea Elenă Drobeta – Turnu Severin

14.22 – 14.42 – Ansamblul muntenilor polonezi „SOLONCZANKA” din Solonețu Nou – Uniunea Polonezilor din Romania

14.42 – 15.02 – Ansamblul „OLYMPOS JR.” – Comunitatea Elenă Galați

15.02 – 15.18. – Corul „DYONISSOS” – Comunitatea Elenă Brașov

15.18 – 15.35 – Ansamblul „FILIA” – Comunitatea Elenă Pitești

15.35 – 15.47 – Ansamblul folcloric „KARAŠEVSKA ZORA” – Uniunea Croaților din România

15.47 – 16.04 – Ansamblul „HRISI ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Tulcea

16.04 – 16.24 – Ansamblul „CERVONA RUJA” – Uniunea Culturală a Rutenilor din România

16.24 – 16.42 – Ansamblul „HESPERIS” – Comunitatea Elenă Bârlad

16.42 – 16.57 – Denisa Mleziva – Uniunea Cehilor din România

16.57 – 17.17 – Ansamblul „NIKI” – Comunitatea Elenă Piatra Neamț

17.17 – 17. 34 – IOANA SANDU

17.34 – 17. 54 – Ansamblul „HARA” – Comunitatea Elenă Prahova

17.54 – 18.14 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”

18.14 – 18.34 – Ansamblul „ELPIS” – Comunitatea Elenă Constanța

18.34 – 18. 49 – Corul „Celesta” al Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina

18.49 – 19.09 – Ansamblul „EFTHIMOS” – Comunitatea Elenă Brașov

19.09 – 19.29 – Ansamblul „ARTEMIS” – Comunitatea Elenă Sulina

19.29 – 19.49 – Ansamblul „SONȚE” – Asociația Macedonenilor din România

19.49 – 20.09 – Ansamblul „ORPHEAS” – Comunitatea Elenă Iași

20.09 – 20.21 – Ansamblul „STARA MOLDAVA” din Moldova Veche – Uniunea Sârbilor din România

20.21 – 20.31 – ANTONIA COJOCARU – Comunitatea Elenă București

20.31 – 20. 51 – Ansamblul „ASTERIA” – Comunitatea Elenă București

21.00 – 22.00 – ALEXIA TALAVUTIS

Duminică, 21 septembrie 2025

13.00 – 13.10 – Ansamblul „ARETI” – Comunitatea Elenă Roman

13.10 – 13.30 – Ansamblul „AGORIA” – Comunitatea Elenă Onești

13.30 – 13.46 – Trupa de dansuri săsești Sebeș/Sächsische Volkstanzgruppe Mühlbach – FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR

13.46 – 14.01 – Ansamblul „IRINI” – Comunitatea Elenă Craiova

14.01 – 14.12 – Ansamblul „CUNUNA NUCETULUI”

14.12 – 14.29 – Ansamblul „ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Calafat

14.29 – 14.49 – Ansamblul „PARNASSOS” – Comunitatea Elenă Brăila

14.49 – 14.57 – Grupul Vocal „Elada” – Comunitatea Elenă Pitești

14.57 – 15.17 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”

15.17 – 15.32 – Ansamblul „HORO” (Asociația Balgarska Radost din Băleni Sârbi) – Uniunea Bulgară din Banat

15.32 – 15.40 – Ansamblul Folcloric „Mugurașii de la chindie”

15.40 – 15.55 – Ansamblul „QARASU” – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din Romania

15.55 – 16.12 – Ansamblul „FLOARE DE CIREȘ” din Bănești

16.12 – 16.22 – Ansamblul „PAREA” – Comunitatea Elenă Târgoviște

16.22 – 16.27 – Ansamblul „Florile Chindiei”

16.27 – 16.45 – Ansamblul „MUGURI DE BREAZA” – Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza

16.45 – 17. 05 – Ansamblul „ILIOS” – Comunitatea Elenă Târgoviște

17.05 – 17.25 – Ansamblul „PERINIȚA” – Centrul Județean de Cultură Prahova

17.25 – 17.45 – Ansamblul „KYMATA” – Comunitatea Elenă Prahova

17.45 – 18.00 – Ansamblul „PRAHOVA” – Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești

18.00 – 18.31 – Ansamblul „ACADEMIC STAR” – Casa de Cultură a Studenților din Ploiești

19.00 – 20.20 – Bucharest Klezmer Band și Maia Morgenstern + Formația „HAVERIM” – Federația Comunităților Evreiești din România.