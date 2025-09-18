- Publicitate -

Se închide circulația rutieră pe Bulevardul Castanilor în weekend

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat închiderea Bulevardului Independenței, pe tronsonul dintre Statuia Radu Stanian și Monumentul Vânătorilor de la Gara de Sud în acest weekend.

Măsura este valabilă începând cu noaptea de joi spre vineri – 19.09.2025, ora 00.15, până luni – 22.09.2025, ora 05.00.

Decizia a fost luată pentru buna desfășurare a Festivalului Interetnic „Alfabetul Conviețuirii”.

Festivalul este inițiat și organizat de Uniunea Elenă din România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, Consiliului Județean Prahova și al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, sub înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Ploieștenii se vor putea bucura de frumoasa paradă a costumelor tradiționale, muzică și dansuri populare, specialități gastronomice și interesante atelierele creative.

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc vineri, 19 septembrie a.c., la ora 16.00, la Palatul Culturii.

Tot atunci, de la ora 17.00, va avea loc și o paradă a costumelor tradiționale. Participanții vor pleca de la Palatul Culturii spre Republica de sub Castani (Bulevardul Independenței).

Pe scena festivalului, amplasată pe Bulevardul Independenței, vor evolua zeci de formații și ansambluri folclorice ale minorităților din țara noastră, astfel:

Vineri, 19 septembrie 2025

18.00 – 18.40 – Orchestra și ansamblul de dansuri folclorice „FLACĂRA PRAHOVEI” – Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești
18.40 – 19.00 – Ansamblul „OLYMPOS” – Comunitatea Elenă Galați
19.00 – 19.10 – Ansamblul „ARETI” – Comunitatea Elenă Roman
19.10 – 19.30 – Ansamblul „KYMATA” – Comunitatea Elenă Prahova
19.30 – 19.50 – Ansamblul de dansuri – Gialtra, Evia
20.00 – 21.00 – IONUȚ GALANI
21.00 – 22.00 – MAHALA RAI BANDA

Sâmbătă, 20 septembrie 2025

13.00 – 13.20 – Ansamblul „ITHAKI” – Comunitatea Elenă Cluj-Napoca
13.20 – 13.35 – Ansamblul „NOVAIA ZARIA” – Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
13.35 – 13.55 – Corul „MAIANDROS” – Comunitatea Elenă Roman
13.55 – 14.07 – Ansamblul de dans popular „BRADUL VERDE”- ,,Zöld Fenyo” – Uniunea Democrată Maghiară din România
14.07 – 14.22 – Ansamblul „PRIETENII LUI ZORBA” – Comunitatea Elenă Drobeta – Turnu Severin
14.22 – 14.42 – Ansamblul muntenilor polonezi „SOLONCZANKA” din Solonețu Nou – Uniunea Polonezilor din Romania
14.42 – 15.02 – Ansamblul „OLYMPOS JR.” – Comunitatea Elenă Galați
15.02 – 15.18. – Corul „DYONISSOS” – Comunitatea Elenă Brașov
15.18 – 15.35 – Ansamblul „FILIA” – Comunitatea Elenă Pitești
15.35 – 15.47 – Ansamblul folcloric „KARAŠEVSKA ZORA” – Uniunea Croaților din România
15.47 – 16.04 – Ansamblul „HRISI ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Tulcea
16.04 – 16.24 – Ansamblul „CERVONA RUJA” – Uniunea Culturală a Rutenilor din România
16.24 – 16.42 – Ansamblul „HESPERIS” – Comunitatea Elenă Bârlad
16.42 – 16.57 – Denisa Mleziva – Uniunea Cehilor din România
16.57 – 17.17 – Ansamblul „NIKI” – Comunitatea Elenă Piatra Neamț
17.17 – 17. 34 – IOANA SANDU
17.34 – 17. 54 – Ansamblul „HARA” – Comunitatea Elenă Prahova
17.54 – 18.14 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”
18.14 – 18.34 – Ansamblul „ELPIS” – Comunitatea Elenă Constanța
18.34 – 18. 49 – Corul „Celesta” al Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina
18.49 – 19.09 – Ansamblul „EFTHIMOS” – Comunitatea Elenă Brașov
19.09 – 19.29 – Ansamblul „ARTEMIS” – Comunitatea Elenă Sulina
19.29 – 19.49 – Ansamblul „SONȚE” – Asociația Macedonenilor din România
19.49 – 20.09 – Ansamblul „ORPHEAS” – Comunitatea Elenă Iași
20.09 – 20.21 – Ansamblul „STARA MOLDAVA” din Moldova Veche – Uniunea Sârbilor din România
20.21 – 20.31 – ANTONIA COJOCARU – Comunitatea Elenă București
20.31 – 20. 51 – Ansamblul „ASTERIA” – Comunitatea Elenă București
21.00 – 22.00 – ALEXIA TALAVUTIS

Duminică, 21 septembrie 2025

13.00 – 13.10 – Ansamblul „ARETI” – Comunitatea Elenă Roman
13.10 – 13.30 – Ansamblul „AGORIA” – Comunitatea Elenă Onești
13.30 – 13.46 – Trupa de dansuri săsești Sebeș/Sächsische Volkstanzgruppe Mühlbach – FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR
13.46 – 14.01 – Ansamblul „IRINI” – Comunitatea Elenă Craiova
14.01 – 14.12 – Ansamblul „CUNUNA NUCETULUI”
14.12 – 14.29 – Ansamblul „ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Calafat
14.29 – 14.49 – Ansamblul „PARNASSOS” – Comunitatea Elenă Brăila
14.49 – 14.57 – Grupul Vocal „Elada” – Comunitatea Elenă Pitești
14.57 – 15.17 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”
15.17 – 15.32 – Ansamblul „HORO” (Asociația Balgarska Radost din Băleni Sârbi) – Uniunea Bulgară din Banat
15.32 – 15.40 – Ansamblul Folcloric „Mugurașii de la chindie”
15.40 – 15.55 – Ansamblul „QARASU” – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din Romania
15.55 – 16.12 – Ansamblul „FLOARE DE CIREȘ” din Bănești
16.12 – 16.22 – Ansamblul „PAREA” – Comunitatea Elenă Târgoviște
16.22 – 16.27 – Ansamblul „Florile Chindiei”
16.27 – 16.45 – Ansamblul „MUGURI DE BREAZA” – Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza
16.45 – 17. 05 – Ansamblul „ILIOS” – Comunitatea Elenă Târgoviște
17.05 – 17.25 – Ansamblul „PERINIȚA” – Centrul Județean de Cultură Prahova
17.25 – 17.45 – Ansamblul „KYMATA” – Comunitatea Elenă Prahova
17.45 – 18.00 – Ansamblul „PRAHOVA” – Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești
18.00 – 18.31 – Ansamblul „ACADEMIC STAR” – Casa de Cultură a Studenților din Ploiești
19.00 – 20.20 – Bucharest Klezmer Band și Maia Morgenstern + Formația „HAVERIM” – Federația Comunităților Evreiești din România.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
