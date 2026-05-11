Bugetul Ploieștiului din 2026 a fost aprobat. Ședința Consiliului Local a fost suspendată timp de trei ore

Bugetul Ploieștiului din 2026 a fost, luni, 11 mai, principalul subiect aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local. Consilierii locali de la PNL și PSD au propus mai multe amendamente, motiv pentru care ședința a fost suspendată timp de aproape trei ore. Ulterior, bugetul a fost aprobat, însă pentru prima dată nu a fost aprobată finanțarea pentru două contracte aflate în derulare.

- Publicitate -

Unul dintre cele mai importate subiecte aflate, luni, 11 mai, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești a vizat aprobarea bugetului pe 2026.

Consilierii de la PNL și PSD au depus mai multe amendamente, motiv pentru care ședința Consiliului Local a fost suspendată timp de aproape trei ore.

- Publicitate -

Citește și: Buget 2026, la Ploiești. Lista proiectelor pentru infrastructură, transport și regenerare urbană

Amendamentele PNL, adoptate cu 18 voturi

Consilierul local Florin Ioniță (PNL) a propus mai multe amendamente. Unul dintre ele a fost diminuarea sumei alocate evenimentului Artown Festival de la 200 mii lei la 100 mii lei. Diminuări au fost propuse și pentru evenimentul Republica de sub Castani cu suma de 186,24 mii lei, de la 686,240 lei la 500,000 lei.

Tot liberalii au propus diminuarea sumei alocate la capitolul Alte Cheltuieli cu bunuri și servicii la 286.240 lei, respectiv de la 3.500.000 lei la 3.213.760 lei și suplimentarea sumei pentru proiecte educaționale cu suma de 286.240 lei (de la 0 lei), iar capitolul se va numi „Proiecte Educaționale – Proiectul Primul Ghiozdan”.

- Publicitate -

Liberalii au propus și diminuarea bugetului reparații curente străzi cu suma de 750.000 lei, sumă cu care se va majora capitolul Salubritate curățenie căi publice (24.750 lei) și colectare cadavre (24.000 lei).

Totodată, aleșii de la PNL au propus suplimentarea bugetului de la Filarmonica Paul Constantinescu cu un milion lei, de la 21.983 mii lei la 22.983 mii lei.

Pe lista propunerilor avansate de liberali a figurat și diminuarea capitolului reparații străzi cu suma de 3.923,00 mii lei pentru suplimentarea listei de investiții, pentru proiectul „Reparație capitală strada Pompelor”.

- Publicitate -

Liberalii au propus mult mai multe amendamente inclusiv pentru lista de investiții de la Ploiești, dar și pentru „Restaurare Monumentul Vânătorilor și Monumentul Veteranilor”.

„Precedent periculos la Ploiești”

Una dintre modificările aduse în timpul ședinței a vizat modificarea prevederii pentru două contracte aflate în derulare, legate de regulamentul HORECA și regulamentul privind mobilierul urban.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a atras atenția cu privire la faptul că regulamentele au fost lăsate fără buget, în condițiile în care contractele au fost semnate încă de anul trecut.

- Publicitate -

Amendamentul propus de consilierul local Raluca Dumitru (Mișcarea Noi, Ploieștenii) nu a trecut la vot. Nici propunerea secretarului general al municipiului, Laurențiu Dițu, ca proiectul de buget să fie retrimis inițiatorului nu a fost aprobată.

Prin urmare bugetul Ploieștiului a trecut cu 17 voturi pentru și trei abțineri, fără să fie prevăzute fondurile necesare pentru cele două regulamente.