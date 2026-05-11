Bolojan nu exclude revenirea ca premier și atacă PSD: „România riscă să piardă bani europeni”

Ilie Bolojan a declarat luni seară, 11 mai 2026, la Digi24, că România traversează o perioadă de instabilitate politică ce poate avea consecințe grave asupra economiei și asupra accesării fondurilor europene. Declarațiile vin după căderea Guvernului în urma colaborării PSD-AUR la moțiunea de cenzură, într-un moment în care partidele negociază formarea unei noi majorități parlamentare.

Premierul interimar a avertizat că prelungirea blocajului politic riscă să întârzie implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și să ducă la pierderea unor sume importante de la Uniunea Europeană.

„Dacă mașinăria de lucru nu este pusă în funcțiune, când se vor pierde banii pentru că se prelungește situația, riscul să pierdem bani europeni este mare”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat că, în eventualitatea în care România va pierde fonduri europene, responsabilitatea va fi greu de asumat politic. „Veți vedea că, așa cum nimeni nu a răspuns până acum, se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde pentru pierderi”, a spus liderul liberal.

Bolojan nu exclude revenirea în funcția de premier

Întrebat dacă este dispus să revină în funcția de premier, Ilie Bolojan a declarat că nu va evita responsabilitatea dacă se va ajunge la această variantă, însă consideră că adevărata problemă ține de modul în care este administrată țara.

„În această ipoteză în care se va ajunge la asta, la fel ca vara trecută, nu voi fugi de răspundere. Dar nu asta este problema, ci filosofia de guvernare”, a afirmat Bolojan.

Liderul liberal a criticat dur modul în care sunt conduse instituțiile statului și a susținut că problemele din administrație provin dintr-o cultură politică profund înrădăcinată.

„Când boala este pesedismul, când instituția este condusă ca un patrimoniu personal… PSD, că ne place sau nu, este întruchiparea acestei boli. Gândirea asta nu livrează performanță”, a declarat acesta.

Bolojan a susținut că PSD trebuie să își asume formarea unei majorități parlamentare, după ce social-democrații au contribuit la căderea Executivului prin moțiunea de cenzură susținută alături de AUR.

„PSD a dovedit că este în stare să formeze o majoritate parlamentară. Este responsabilitatea PSD să își asume răspunderea pentru o majoritate și să prezinte soluțiile”, a spus premierul interimar.

Bolojan nu ar susține un guvern condus de PSD

Totodată, acesta a exclus susținerea unui guvern condus de PSD și a afirmat că social-democrații nu au demonstrat că pot lua măsurile necesare pentru țară.

„PNL nu trebuie să susțină un astfel de guvern, pentru că nu te poți baza pe PSD că va face ce trebuie pentru țara noastră”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a admis că România ar putea ajunge în situația unui guvern minoritar, deși consideră că o majoritate parlamentară stabilă este cea mai bună soluție pentru implementarea reformelor și pentru predictibilitate economică.

„Este posibil să ajungem la guverne minoritare, situație care a mai funcționat. Dar orice guvern care nu are stabilitatea unei majorități are dificultăți”, a explicat acesta.

Bolojan a precizat că, dacă PSD nu va reuși să formeze o majoritate, celelalte partide ar putea fi nevoite să își asume guvernarea. „Când PSD nu poate face asta, ceilalți ar putea ajunge acolo, iar PNL și USR nu vor fugi de responsabilitate”, a subliniat liderul PNL.

Premierul interimar a mai afirmat că PNL are nevoie de reforme interne pentru a redeveni un partid puternic și credibil. „PNL trebuie să se modernizeze și să facem din acest partid unul care este respectat”, a conchis Ilie Bolojan.

La Palatul Cotroceni continuă consultările informale privind formarea unui nou Executiv. Președintele Nicușor Dan urmează să convoace oficial partidele parlamentare pentru negocieri, în timp ce mai multe variante sunt analizate, de la un guvern minoritar PNL-USR până la o formulă în jurul PSD sau chiar un Executiv tehnocrat.

Actualizare 21:45:

Ilie Bolojan despre sistemul energetic și Cătălin Predoiu

Ilie Bolojan a vorbit și despre blocajele din sistemul energetic, acuzând existența unor practici speculative care împiedică investițiile reale și accesul la rețelele de energie.

Premierul interimar a explicat că ordonanța privind proiectele speculative din energie nu a mai fost adoptată după ce, în timpul ședinței de Guvern, au fost introduse amendamente care necesitau un nou aviz al Consiliului Legislativ.

„Prin aceste contracte am blocat accesul în rețele”, a afirmat Ilie Bolojan, susținând că numeroase proiecte rezervă capacitate în Sistemul Energetic Național fără investiții reale în infrastructură.

Acesta a declarat că întârzierea avizului necesar pentru modificările introduse ar fi fost „o acțiune premeditată” și a avertizat că actualul sistem afectează direct marile investiții din energie. „Când cineva vrea să facă o investiție mare, nu mai poate primi un aviz tehnic de racordare, pentru că rețelele sunt blocate”, a explicat premierul.

Fără a indica persoane responsabile, Bolojan a susținut că sistemul energetic a fost „pervertit în totalitate” și că există „o doză de iresponsabilitate” în această zonă.

Totodată, premierul interimar a avertizat că România nu poate avea energie ieftină fără investiții consistente în producție și capacități de stocare.

Întrebat despre ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, Ilie Bolojan a evitat criticile directe și a afirmat că deciziile privind viitoarea echipă guvernamentală trebuie luate de partid, în urma unei evaluări a miniștrilor.

Liderul liberal a susținut că, în ultimele luni, a observat semnale că PSD pregătea ieșirea de la guvernare, însă a preferat să ignore conflictele pentru a menține stabilitatea Executivului. „M-am făcut că nu aud, că nu văd, crezând că merită pentru România să suport eu, să ies prost, doar ca guvernarea să meargă”, a declarat Ilie Bolojan.

Actualizare ora 22:00

De ce nu a participat Ilie Bolojan la ceremonia de la Cotroceni de Ziua Europei

Ilie Bolojan a declarat că nu a participat la ceremonia organizată la Palatul Cotroceni de Ziua Europei, după ce evenimentul a fost anulat, alegând în schimb să efectueze o vizită de lucru în județul Mureș.

Premierul interimar a spus că a verificat stadiul unor proiecte pe care le consideră esențiale pentru economie, printre care lucrările de la Termocentrala Iernut și situația combinatului Azomureș.

Potrivit acestuia, preluarea Azomureș de către Romgaz ar putea revitaliza industria românească de îngrășăminte și ar contribui la valorificarea gazelor din Marea Neagră după începerea exploatării din 2027.

Întrebat despre anularea evenimentelor dedicate Zilei Europei, Ilie Bolojan a precizat că decizia a aparținut echipei președintelui Nicușor Dan și a fost influențată de actualul context politic instabil.

Premierul interimar a comentat și decizia Tribunalului Covasna privind suspendarea măsurilor de reducere a personalului din primării, afirmând că reforma administrativă nu este afectată în fond.

Bolojan a explicat că unele prefecturi au emis ordine administrative privind plafonarea numărului de angajați în funcție de populație, iar aceste documente au fost ulterior contestate în instanță.

„Acest act administrativ a fost atacat de cei care s-au pus să blocheze măsurile”, a afirmat liderul liberal.

Acesta a susținut că numărul prea mare de angajați din administrație afectează întreaga economie și a avertizat că cheltuielile excesive de personal pun presiune atât pe sectorul public, cât și pe cel privat.