DIICOT. Bărbat reținut pentru acte de terorism în România

Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism. Din probatoriul administrat, potrivit DIICOT, a reieșit  că, în perioada 2022-mai 2025, inculpatul a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița- Năsăud  au dispus, ieri, reținerea unui bărbat, în vârstă de 33 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism.

„Din probatoriul administrat a reieșit  că, în perioada 2022-mai 2025, inculpatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia.

În prealabil, inculpatul a accesat mai multe site-uri  pentru a se documenta cu  privire la fabricarea și folosirea de explozivi, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici și metode specifice de săvârșire a unui act de terorism, în scopul de a pregăti și săvârși un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane și  inducerea unei puternice stări de panică în rândul populației”, a precizat DIICOT Ploiești.

Totodată, au precizat procurorii DIICOT, în baza aceleași rezoluții infracționale și în același scop, în intervalul august – 02.10.2025, inculpatul a produs alte 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, care au fost descoperite și ridicate de la locuința sa.

Deținea materiale explozive și materiale pirotehnice

Actele de urmărire penală efectuate au mai relevat că, potrivit DIICOT, în perioadele 2022-mai 2025 și august 2025- 02.10.2025, pentru atingerea obiectivului propus,  inculpatul a deținut  în locuința sa materii explozive sau inflamabile  destinate producerii de  dispozitive explozive  artizanale.

În cursul percheziției efectuate la domiciliul său au fost identificate și ridicate mai multe recipiente conținând diferite substanțe, precum și peste 630 de materiale pirotehnice și explozive de tip petardă.

„Cercetările efectuate, precum și percheziția informatică realizată asupra dispozitivelor de stocare a datelor deținute de  inculpat, au condus la constatarea că acesta a accesat online, în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă și a deținut astfel de materiale, în scopul  însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare.

Investigarea acestor aspecte s-a realizat în cooperare cu Serviciul Român de Informații, autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj  cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile”, se precizează în comunicatul de presă emis, vineri, de DIICOT.

