- Publicitate -
NN Asigurări de viață la Bursa Angajatorilor

Cauți un job mai bun? NN Asigurări de Viață participă la Bursa Angajatorilor

Claudiu Vasilescu
Autor: Claudiu Vasilescu

Data:

Lasă un comentariu

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră zilele acestea, iar Consiliul de Administrație al regiei a decis să lanseze un concurs pentru...
- Publicitate -

NN Asigurări de Viață este prezentă la Bursa Angajatorilor de la Palatul Culturii din Ploiești

Compania este în căutare de consultanți financiari și manageri în forța de vânzări. 

În prezent, NN are în România peste 500 de angajați în sediul central și peste 1.700 de consultanți financiari și manageri în forța de vânzări, care sprijină împreună cei peste 2,4 milioane de clienți de asigurări și pensii să protejeze tot ceea ce contează mai mult pentru ei și să-și asigure un viitor financiar mai bun. 

În NN Asigurări de Viață, oportunitatea de a fi consultant financiar înseamnă că ești recompensat pe măsura eforturilor și a rezultatelor tale, ai pregătire și training în domeniu, cu impact semnificativ în industrie, și ai un loc într-o echipă unită, care contribuie la dezvoltarea ta ca profesionist. 

- Publicitate -

NN a fost desemnat Top Employer 2025, pentru al șaptelea an consecutiv, atât în România, cât și în Europa. NN ocupă locul al doilea în topul angajatorilor din România, în creștere față de locul patru anul trecut, ca urmare a strategiei sale solide de resurse umane centrate pe oameni, iar NN Group ocupă locul șapte în Europa pe baza certificărilor Top Employer primite de filialele sale internaționale.

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul NN Asigurări de viață poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.

Locuri de Muncă

Cauți un job mai bun? Oferta British American Tobacco la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

2
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Versurile lui Flick, Domnul Rimă pentru colegii de liceu din Câmpina

0
Sebastian Andrei Filcea, cunoscut de  o țară întreagă drept...
Eveniment

Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

0
Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul...
Social

Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale

0
Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților...
Eveniment

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

0
Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și...
Eveniment

DIICOT. Bărbat reținut pentru acte de terorism în România

0
Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

4
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

6
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cauți un job mai bun? Oferta British American Tobacco la Bursa Angajatorilor

Claudiu Vasilescu -
Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de...

Angajări: Nevoie de medici și asistenți la Spitalul Județean Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Spitalul Județean de Urgență Ploiești a scos la concurs...

Cauți un job mai bun? Oferta Habau Group la Bursa Angajatorilor

Claudiu Vasilescu -
Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de...

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești face angajări

Observatorul Prahovean -
Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, prin intermediul Best Personal...
- Publicitate -

Cauți un job mai bun? Urmează a 5-a ediție a Bursei Angajatorilor

Claudiu Vasilescu -
După succesul înregistrat la primele patru ediții, târgul de...

Angajări la stat în Prahova. Posturile disponibile

Ștefan Vlăsceanu -
În această perioadă mai multe instituții publice din Prahova...

Zeci de posturi vacante în spitalele din Prahova, inclusiv la Județean

Roxana Tănase -
Zeci de posturi vacante au fost scoase la consurs...

Cel mai mare târg de joburi revine în Ploiești. Bursa Angajatorilor, 24-25 octombrie

Claudiu Vasilescu -
Într-o perioadă cu transformări economice radicale, eficientizarea activității firmelor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean