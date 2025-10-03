Cauți un job mai bun? NN Asigurări de Viață participă la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

NN Asigurări de Viață este prezentă la Bursa Angajatorilor de la Palatul Culturii din Ploiești

Compania este în căutare de consultanți financiari și manageri în forța de vânzări.

În prezent, NN are în România peste 500 de angajați în sediul central și peste 1.700 de consultanți financiari și manageri în forța de vânzări, care sprijină împreună cei peste 2,4 milioane de clienți de asigurări și pensii să protejeze tot ceea ce contează mai mult pentru ei și să-și asigure un viitor financiar mai bun.

În NN Asigurări de Viață, oportunitatea de a fi consultant financiar înseamnă că ești recompensat pe măsura eforturilor și a rezultatelor tale, ai pregătire și training în domeniu, cu impact semnificativ în industrie, și ai un loc într-o echipă unită, care contribuie la dezvoltarea ta ca profesionist.

NN a fost desemnat Top Employer 2025, pentru al șaptelea an consecutiv, atât în România, cât și în Europa. NN ocupă locul al doilea în topul angajatorilor din România, în creștere față de locul patru anul trecut, ca urmare a strategiei sale solide de resurse umane centrate pe oameni, iar NN Group ocupă locul șapte în Europa pe baza certificărilor Top Employer primite de filialele sale internaționale.

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul NN Asigurări de viață poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.

