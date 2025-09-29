Cauți un job mai bun? Oferta British American Tobacco la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

British American Tobacco prezintă oferta locurilor de muncă la Bursa Angajatorilor – Ploiești, 24-25 Octombrie 2025

Suntem bucuroși să vă anunțăm prezența British American Tobacco (BAT), unul dintre angajatorii de top la nivel global, cu peste 50.000 de angajați în 175 de piețe.

„La British American Tobacco întreaga echipă este dedicată scopului de a crea un viitor mai bun – A Better Tomorrow™, acesta fiind obiectivul care motivează și care susține pasiunea echipei pentru performantă si inovație.

BAT evoluează accelerat la nivel global cu un portofoliu extins de produse si concepte prin care ne asumăm misiunea de a reduce impactul industriei noastre asupra sănătății.

Pentru a ne atinge misiunea, căutăm colegi care sunt pregătiți să fie parte din schimbare. Alătură-te nouă în această călătorie!

Puteți intra în contact cu reprezentanții echipei noastre și explora oportunitățile de carieră pe care le oferim:

Global Graduate Manager Productie – Sef Sectie Coordonator Proiecte Sef Laborator Chimic Analist Raportare Financiara Coordonator Utilitati Tehnician Mecanic (Calificare Strungar) Electrician Laborant Chimist Internship Specialist Imbunatatire Procese Internship Laborant Internship Sustenabilitate

Alături de British American Tobacco îți vei transforma cunoștințele în expertiză, fiind șansa ta de a face o schimbare durabilă și a-ți atinge potențialul maxim. Oferim un pachet salarial atractiv, beneficii competitive, un plan individual de training și dezvoltare profesională, programe de wellbeing, într-o echipă dinamică și în continuă dezvoltare. Colaborarea, diversitatea și munca în echipă stau la baza valorilor culturii organizationale din British American Tobacco.”

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul British American Tobacco poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.