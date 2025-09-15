Cel mai mare târg de joburi revine în Ploiești. Bursa Angajatorilor, 24-25 octombrie

Într-o perioadă cu transformări economice radicale, eficientizarea activității firmelor a devenit prioritatea numărul 1. Și cum principala resursă a agenților economici este resursa umană, găsirea celor mai buni angajați este strategia momentului. Astfel, târgul de joburi Bursa Angajatorilor vine în întâmpinarea pieței forței de muncă, pe 24 și 25 octombrie 2025, cu cea de a 5-a ediție, găzduită în mod tradițional de Sala Coloanelor a Palatului Culturii din Ploiești.

Ești angajator și ai nevoie de angajați de calitate, bine pregătiți și gata oricând să se alăture echipei tale, atunci este cazul să îi cunoști personal la Bursa Angajatorilor, eveniment dedicat pieței forței de muncă din comunitatea prahoveană, 24 și 25 octombrie 2025, Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Citește aici despre datele ediției din martie a Bursei Angajatorilor: Târgul de joburi din Ploiești, un succes: 20 de angajatori de top și 3000 de vizitatori

Condițiile economice actuale reprezintă pentru angajatori oportunitatea de a selecta cei mai buni angajați, de eficiența acestora depinzând în mare măsură atenuarea efectelor noilor măsuri fiscale.

Totodată, prezența la Bursa Angajatorilor reprezintă oportunitatea ideală de branding, atât la locul desfășurării, cât și prin intermediul mediatizării intense pre și posteveniment.

Cei care doresc un loc de muncă mai bun pot comunica direct cu angajatorii, începând de vineri 24 octombrie, ora 10, până sâmbătă 25 octombrie ora 13. Printre participanți se vor afla: Vinci Energies, Bergenbier, British American Tobacco, Cris-Tim, Feruccio, NN Asigurări, Habau, Dekomte, Inspectoratul de Poliție Prahova, Gruparea Mobilă de Jandarmi și alții.

Pentru detalii suplimentare privind participarea la târgul de joburi din 24-25 octombrie 2025, angajatorii ne pot contacta prin email la [email protected] sau la numerele de telefon 0785.075.111 și 0726.221.596.

*Parteneri: AJOFM Prahova, Universitatea de Petrol și Gaze, Kiss Fm și Magic FM