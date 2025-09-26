Cauți un job mai bun? Oferta Habau Group la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ” Bursa Angajatorilor

- Publicitate -

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Cifrele ultimei ediții AICI

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

Social Ce faci în weekend la Ploiești. Orașul prinde viață Artown NOW Până pe 12 octombrie 2025, Artown NOW celebrează împreună cu comunitatea rezultatele acestei ediții printr-o serie de evenimente de neratat. Este vorba de expoziții, seri de...

- Publicitate -

În galeria angajatorilor de top prezenți la târgul de joburi, organizat de Grupul Observatorul Prahovean, se numără și Habau Group

HABAU Group este un furnizor internațional de servicii complete, recunoscut pentru livrarea constantă a proiectelor la cele mai înalte standarde. Cu o experiență de peste 100 de ani, operațiuni în 13 țări si o cifră de afaceri ce depășește 620 de milioane de euro, grupul se află în avangarda industriei de construcții și infrastructură.

Parte a unui grup privat cu capital austriac, HABAU România s-a concentrat, din anul 2000, pe dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport pentru petrol și gaze, inclusiv construcția de conducte, stații de comprimare și instalații industriale. De asemenea, compania deține o unitate de producție dedicată prefabricării structurilor metalice.

Ca parte integrantă a HABAU Group, HABAU România joacă un rol esențial în dezvoltarea infrastructurii energetice strategice atât la nivel național, cât și european. Compania contribuie activ la consolidarea securității energetice regionale prin facilitarea accesului la surse alternative de gaze. Succesul său se bazează pe valorile fundamentale ale grupului în care „gândim în generații” și, prin urmare, rămânem fideli începuturilor noastre ca o afacere de familie.

- Publicitate -

Habau România își extinde impactul și expertiza prin filialele sale active în Serbia, Bulgaria și Republica Moldova, consolidându-și astfel poziția de lider în domeniul infrastructurii energetice.

La Bursa Angajatorilor din octombrie 2025, HABAU România vine cu urmatoarea ofertă de locuri de muncă:

– consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală

– inginer mecanic

Locuri de Muncă Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești face angajări Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, prin intermediul Best Personal Services, face angajări. Posturile scoase la concurs sunt de supraveghetor muncitori administrativi și maistru energetician...

- Publicitate -

– șef șantier

– sudor

– lăcătuș mecanic

- Publicitate -

– mașinist la mașini pentru terasamente

– fierar betonist

– dulgher

- Publicitate -

– muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul companiei Habau Group poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.