Adrian Axinia (ECR) îi îndeamnă pe moldoveni să meargă la vot pentru o apropiere de România

Liderul AUR Prahova, eurodeputat ECR Adrian Axinia, a lansat un apel către cetățenii Republicii Moldova să meargă în număr mare la urne și să aleagă acele forțe politice democratice care promovează apropierea de România și drumul european al țării vecine. Axinia consideră că există opțiuni electorale care să îndeplinească aceste criterii și că alegerea nu este una bipolară așa cum au încercat să o prezinte atât actuala administrație de la Chișinău, cât și pro-rușii.

„Îi îndemn pe frații basarabeni – și pe cei din Republica Moldova, și pe cei din România, și pe cei din Europa – să meargă la urne. Să gândească cu mintea lor și să aleagă drumul cel bun pentru această țară mică și inimoasă. Să respingă cântecul de sirenă venit dinspre stepa siberiană, dar să vadă că mai există și alte opțiuni decât actuala Putere care s-a dovedit incompetentă și, pe alocuri, coruptă. Am fost în Republica Moldova în repetate rânduri, am promovat cauza Unirii și crezul meu că Basarabia este România. Am spus mereu că o parte din corpul național ne-a fost furat de ruși, care trebuie să plătească pentru răul făcut. Basarabenii pot alege însă să NU rămână la stadiul de prizonieri ai actualei Puteri. Eu, ca europarlamentar, îmi doresc ca Republica Moldova să se apropie de România și de Europa. Există și alte opțiuni decât cu Maia Sandu sau cu rușii. De altfel, una dintre marile greșeli ale Administrației de la Chișinău este dorința de a suprima atât curentul unionist, cât și alte partide pro-democratice, pro-românești și pro-europene. E o idee proastă să-ți ții toate ouăle în același coș”, a declarat Axinia (ECR).

Europarlamentarul AUR militează pentru un sprijin mai mare și mai concret pe care Europa să-l acorde Republicii Moldova. Lucru care ar trebui să se vadă inclusiv în ceea ce privește discuția privind cadrul financiar multianual 2028 – 2034 al Uniunii Europene.

„Europa poate și trebuie să facă mai mult pentru Republica Moldova. Ei au sprijinit doar regimul politic de acolo într-o logică propagandistică. Or, mult mai util și mai firesc era să aloce fonduri de pre-aderare pentru proiecte de infrastructură și pentru ridicarea nivelului de trai al basarabenilor. Nu de cuvinte frumoase și de strategii meșteșugite au nevoie frații noștri de peste Prut, ci de ajutor concret. De la început, a fost o greșeală lipirea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare. La fel cum, să recunoaștem, guvernele care au condus România în ultimii ani au eșuat lamentabil în a negocia un sprijnin economic pentru Basarabia. Eu sunt convins că există o a treia cale în Republica Moldova și m-aș bucura ca viitorul Parlament să fie populat cu mai multe forțe europene și pro-românești. Ar fi și un pas mai aproape spre visul nostru, al celor de la AUR, anume refacerea Marii Uniri”, a concluzionat Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor Alianței pentru Unirea Românilor, parte a Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.