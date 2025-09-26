- Publicitate -

Adrian Axinia (ECR) îi îndeamnă pe moldoveni să meargă la vot pentru o apropiere de România

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Lasă un comentariu

Liderul AUR Prahova, eurodeputat ECR Adrian Axinia, a lansat un apel către cetățenii Republicii Moldova să meargă în număr mare la urne și să aleagă acele forțe politice democratice care promovează apropierea de România și drumul european al țării vecine. Axinia consideră că există opțiuni electorale care să îndeplinească aceste criterii și că alegerea nu este una bipolară așa cum au încercat să o prezinte atât actuala administrație de la Chișinău, cât și pro-rușii.

- Publicitate -

Îi îndemn pe frații basarabeni – și pe cei din Republica Moldova, și pe cei din România, și pe cei din Europa – să meargă la urne. Să gândească cu mintea lor și să aleagă drumul cel bun pentru această țară mică și inimoasă. Să respingă cântecul de sirenă venit dinspre stepa siberiană, dar să vadă că mai există și alte opțiuni decât actuala Putere care s-a dovedit incompetentă și, pe alocuri, coruptă. Am fost în Republica Moldova în repetate rânduri, am promovat cauza Unirii și crezul meu că Basarabia este România. Am spus mereu că o parte din corpul național ne-a fost furat de ruși, care trebuie să plătească pentru răul făcut. Basarabenii pot alege însă să NU rămână la stadiul de prizonieri ai actualei Puteri. Eu, ca europarlamentar, îmi doresc ca Republica Moldova să se apropie de România și de Europa. Există și alte opțiuni decât cu Maia Sandu sau cu rușii. De altfel, una dintre marile greșeli ale Administrației de la Chișinău este dorința de a suprima atât curentul unionist, cât și alte partide pro-democratice, pro-românești și pro-europene. E o idee proastă să-ți ții toate ouăle în același coș”, a declarat Axinia (ECR).

Europarlamentarul AUR militează pentru un sprijin mai mare și mai concret pe care Europa să-l acorde Republicii Moldova. Lucru care ar trebui să se vadă inclusiv în ceea ce privește discuția privind cadrul financiar multianual 2028 – 2034 al Uniunii Europene.

Europa poate și trebuie să facă mai mult pentru Republica Moldova. Ei au sprijinit doar regimul politic de acolo într-o logică propagandistică. Or, mult mai util și mai firesc era să aloce fonduri de pre-aderare pentru proiecte de infrastructură și pentru ridicarea nivelului de trai al basarabenilor. Nu de cuvinte frumoase și de strategii meșteșugite au nevoie frații noștri de peste Prut, ci de ajutor concret. De la început, a fost o greșeală lipirea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare. La fel cum, să recunoaștem, guvernele care au condus România în ultimii ani au eșuat lamentabil în a negocia un sprijnin economic pentru Basarabia. Eu sunt convins că există o a treia cale în Republica Moldova și m-aș bucura ca viitorul Parlament să fie populat cu mai multe forțe europene și pro-românești. Ar fi și un pas mai aproape spre visul nostru, al celor de la AUR, anume refacerea Marii Uniri”, a concluzionat Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor Alianței pentru Unirea Românilor, parte a Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

Locuri de Muncă

Cauți un job mai bun? Oferta Habau Group la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii...
- Publicitate -

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.

axinia banner

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

4
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Trei prahoveni arestați, după ce au vandalizat o mașină

0
Inițial, polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care...
Opinii Voxpublica

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

0
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
Opinii Voxpublica

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

0
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
Eveniment

Ordinul Arhitecților, reacție pe tema clasării a sute de imobile din Câmpina

1
Ordinul Arhitecților din România reacționează, după ce reprezentanții Asociației...
Sport

Petrolul va avea adversari grei în Cupa României. Programul grupei

0
Au fost stabilite grupele în care se va juca...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

0
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
Opinii Voxpublica

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

0
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
Opinii Voxpublica

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

1
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Deputatul Grațiela Gavrilescu a plecat din PSD. A trecut la PUSL

Roxana Tănase -
Deputatul Grațiela Gavrilescu nu mai este membru în PSD,...

Parchetul solicită ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă

Roxana Tănase -
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și...

Discuții între Polițeanu, Toader (PSD) și Nicodim (PNL). Nu a fost parafat acordul

Roxana Tănase -
La Ploiești, joi, a avut loc o nouă rundă...

Explicațiile PSD Ploiești pentru conflictul cu Polițeanu

Marius Nica -
Conducerea PSD Ploiești susține o conferință de presă având...
- Publicitate -

 „Pactul” de la Ploiești dintre Polițeanu, Toader (PSD) și Nicodim (PNL), în stand-by

Roxana Tănase -
La fix o săptămână de la întâlnirea, cu ușile...

Lista senatorilor „muți” din Prahova

Roxana Tănase -
Pentru mulți parlamentari din Prahova activitatea în plen se...

Deputații tăcuți din Prahova. Au grăit doar la depunerea jurământului

Roxana Tănase -
La nouă luni de la învestirea în funcția de...

Adrian Axinia (ECR) critică Directiva privind deşeurile: Suprareglementarea omoară competitivitatea UE

Observatorul Prahovean -
Eurodeputatul prahovean Adrian Axinia (ECR) consideră că nici noua...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean