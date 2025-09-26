Ultimele spectacole pe Bulevardul castanilor din Ploiești

Primăria Ploiești anunță încheierea, în acest weekend, a primei ediții a Republicii de sub castani.

Timp de aproape patru luni, la fiecare sfârșit de săptămână au fost organizate spectacole, concerte, festivaluri, activități sportive etc.

Potrivit organizatorilor, sâmbătă este ziua seniorilor ploieșteni, cei care ne-au arătat dintotdeauna că dansul, muzica și voia bună nu au vârstă.

Programul este următorul:

16.00 – 16.45 spectacol Asociația Folclorică Brâu Muntenesc

16.45 – 17.30 spectacol Secția Revistă a Teatrul Toma Caragiu (Daniela Răduică, Romeo Zaharia, George Capanu, cu baletul Majestic și Mihaela Rus amfitrion)

17.30 – 18.00 → Trupa Fresh Girls a Centrul Judetean de Cultura Prahova “Acad. Eugen Simion”

Evenimentul este realizat de Primăria Ploiești, alături de Teatrul Toma Caragiu Ploiești și Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

Primăria Ploiești a anunțat că pregătește o surpriză pentru ultima zi a Republicii de sub castani, duminică, 28 septembrie.