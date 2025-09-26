Petrolul va avea adversari grei în Cupa României. Programul grupei

Au fost stabilite grupele în care se va juca pentru accederea în faza următoare a Cupei României la fotbal. Petrolul nu va avea o misiune ușoară, ploieștenii sperând să salveze imaginea dată într-un start dezastruos de sezon.
𝐏𝐄𝐓𝐑𝐎𝐋𝐔𝐋 𝐏𝐋𝐎𝐈𝐄𝐒̗𝐓𝐈 a fost repartizată în Grupa B din Cupa României, alături de Universitatea Craiova, FCSB, UTA Arad, Gloria Bistrița și Sănătatea Cluj!
Programul Petrolului în această fază este următorul:
Mai multe detalii despre programarea meciurilor vor fi stabilite în perioada următoare.