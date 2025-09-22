- Publicitate -
Ciucaş X3. Sursa foto: Facebook

Povestea Ciucaș X3, cel mai mare concurs național de alergare montană

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Lasă un comentariu

Ciucaș X3 este cel mai mare concurs de alergare montană din România și el este organizat de o echipă de prahoveni inimoși din care face parte și Dragoș State. În 2025, Ciucaș X3 a desfășurat cea de-a XV-a ediție, dovadă fiind succesul mare de care se bucură pe acest segment, nișat, al alergărilor montane.

- Publicitate -

Potrivit datelor publice, la Ciucaș X3 ediția XV, cei 1.937 de participanți au parcurs împreună 39.471 km. Evenimentul a beneficiat de sprijinul a peste 150 de voluntari și s-a bucurat de prezența a peste 1.000 de susținători – familii, prieteni, iubitori ai sportului și membri ai comunității locale.

Un moment special l-a reprezentat Cursa Copiilor, la care au participat peste 165 de copii, bucurându-se de experiența alergării și de atmosfera competițională.

În afară de această cursă a celor mici, Ciucaș X3, ediția 2025, a avut în program alte patru curse, fiecare cu specificul ei.

Eveniment

Amenințări trimise pe email la două spitale din Prahova

Ancheta în cazul amenințărilor trimise pe adresele de email în cazul mai multor spitale și școli din România s-a extins și în județul Prahova....
- Publicitate -

Cursele de la Ciucaș X3, o provocare continuă

În cadrul Ciucaș X3 sunt, anual, mai multe curse. Cea mai scurtă este un vertical race, Babeș Vertical. Aceasta se desfăşoară pe o distanţă de 3,8 kilometri, cu 624 de metri diferență de nivel. „Este o cursă care, deși pare foarte scurtă, este foarte grea pentru că diferența de nivel este foarte mare”, explică Dragoș State.

Cea de-a doua cursă este Cros, care este considerată o cursă entry level, adică pentru începători. Distanța de parcurs în cadrul acesteia este de 8,8 kilometri cu o diferență de nivel de 300 de metri.

Semimaratonul este o cursă considerată una dintre cele mai grele din țară pe această distanță. Se desfășoară pe o distanță de 21,6 de kilometri, cu o diferență de nivel de 1.295 de metri care, dealtfel, dă și caracterul dificil al acestei curse.

- Publicitate -

Cursa cea mai lungă, maratonul din cadrul Ciucaș X3, The Ridge, are o lungime de 38,5 de kilometri cu o diferență de nivel de 2.400 de metri.

Până în 2022 în programul Ciucaș X3 a mai fost o cursă, de 105 kilometri. Aceasta avea aproximativ 6.000 de metri diferență de nivel. „Am renunțat la aceasta deoarece erau puțini participanți și trebuiau angrenați foarte mulți voluntari. Era foarte mult de muncă, trebuia marcat și, apoi, demarcat traseul… Era complicat și interesul nu era atât de mare”, spune organizatorul.

Dar acesta nu a fost singurul motiv pentru care s-a renunțat la această cursă. Traseul fiind foarte lung, erau și zone mai mai sălbatice. „Dacă pățea cineva ceva, era dificil de intervenit”, spune Dragoș State. Așa că, cel puțin deocamdată, cursa de 103 kilometri nu se mai regăsește în programul Ciucaș X3.

Sport

Medalii pentru sportivii pregătiți de Florin Ghiță la Cupa României FRFK

Sportivii prahoveni antrenați de Florin Ghiță au urcat pe podium la Cupa României de Freestyle Kickboxing, care a avut loc sâmbătă, 20 septembrie. Competiția a...
- Publicitate -

De obicei Ciucaș X3 îl organizam în al doilea weekend din septembrie. Anul acesta însă, am decis să-l devansăm”, a dezvăluit organizatorul.

Cine organizează concursul de alergare montană Ciucaș X3

Ciucaș X3 este organizat, anual de un ONG, Clubul de Turism și Alpinism Ciucaș Ploiești. Acesta s-a înfiinţat în 1985 şi are ca scop promovarea turismului, alpinismului şi a altor sporturi legate de munte, în rândul tinerilor şi nu numai. Scopurile conexe sunt promovarea masivului Ciucaş şi iniţierea de proiecte de dezvoltare durabilă a comunităţii din zonă.

Dragoș State se ocupă personal de organizarea competiției. Adevărul este că îi este facil, el fiind și șeful formației Salvamont Cheia. Astfel, cunoaște traseele din Munții Ciucaș și înțelege cel mai bine ce anume exact presupune oraganizarea unui astfel de concurs.

- Publicitate -

În fiecare an, concursul de alergare montană Ciucaș X3 adună la start din ce în ce mai mulți sportivi pasionați de munte care, astfel, îmbină într-un mod superb sportul cu admirarea peisajelor. Ciucaș X3 de anul acesta s-a încheiat dar, cu siguranță, povestea sa va continua și în anii următori.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

1
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

2
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Am găsit răspunsul la întrebarea: unde mănânci bine în zona Ploieștiului?

0
Știi un local unde se mănâncă bine? Îmi recomanzi...
Educație

Mihaela Badea (UPG): „Greșelile fac parte din drumul spre reușită”

0
Mihaela Badea este conferențiar universitar doctor și conduce Departamentul...
Eveniment

Bărbat în vârstă de 79 de ani din Ploiești dat dispărut

0
Mihu Vasile, un ploieștean în vârstă de 79 de...
Social

Casă modulară, ridicată de Asociația Veritas pentru oameni e gata

0
Otilia Moncea este prahoveanca în vârstă de 44 de...
Sport

Medalii pentru sportivii pregătiți de Florin Ghiță la Cupa României FRFK

0
Sportivii prahoveni antrenați de Florin Ghiță au urcat pe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Medalii pentru sportivii pregătiți de Florin Ghiță la Cupa României FRFK

Ștefan Vlăsceanu -
Sportivii prahoveni antrenați de Florin Ghiță au urcat pe...

Cine a câştigat duminică Premiul „Hipodromul Ploieşti”

Corina Matei -
O nouă reuniune hipică oficială dedicată exclusiv trapului a...

CSM Ploiești. Saviola Ghiompirică, vicecampioană națională la box

Roxana Tănase -
Sportivele secţiei de box a CSM Ploieşti au participat...

Petrolul Ploiești, înfrângere cu Unirea Slobozia

Marius Nica -
Petrolul Ploiești a continuat seria eșecurilor din Superliga. Lupii...
- Publicitate -

Cine va fi antrenorul Petrolului la meciul cu Unirea Slobozia

Observatorul Prahovean -
Cu doar 6 puncte adunate în 9 etape și...

Corina Ungureanu, mulțumiri lui Polițeanu pentru reparația sălii de antrenamente

Marius Nica -
Fosta campioană la gimnastică, Corina Ungureanu, în prezent antrenoare...

O nouă reuniune de trap duminică, la Hipodromul Ploiești

Corina Matei -
Reuniunea „Premiul Speranţelor” are loc, duminică, pe Hipodromul Ploieşti....

Petrolul caută antrenor. Cine pregătește echipa

Marius Nica -
După despărțirea de Liviu Ciobotariu, conducerea clubului Petrolul Ploiești...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean