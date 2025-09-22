Povestea Ciucaș X3, cel mai mare concurs național de alergare montană

Ciucaș X3 este cel mai mare concurs de alergare montană din România și el este organizat de o echipă de prahoveni inimoși din care face parte și Dragoș State. În 2025, Ciucaș X3 a desfășurat cea de-a XV-a ediție, dovadă fiind succesul mare de care se bucură pe acest segment, nișat, al alergărilor montane.

Potrivit datelor publice, la Ciucaș X3 ediția XV, cei 1.937 de participanți au parcurs împreună 39.471 km. Evenimentul a beneficiat de sprijinul a peste 150 de voluntari și s-a bucurat de prezența a peste 1.000 de susținători – familii, prieteni, iubitori ai sportului și membri ai comunității locale.

Un moment special l-a reprezentat Cursa Copiilor, la care au participat peste 165 de copii, bucurându-se de experiența alergării și de atmosfera competițională.

În afară de această cursă a celor mici, Ciucaș X3, ediția 2025, a avut în program alte patru curse, fiecare cu specificul ei.

Cursele de la Ciucaș X3, o provocare continuă

În cadrul Ciucaș X3 sunt, anual, mai multe curse. Cea mai scurtă este un vertical race, Babeș Vertical. Aceasta se desfăşoară pe o distanţă de 3,8 kilometri, cu 624 de metri diferență de nivel. „Este o cursă care, deși pare foarte scurtă, este foarte grea pentru că diferența de nivel este foarte mare”, explică Dragoș State.

Cea de-a doua cursă este Cros, care este considerată o cursă entry level, adică pentru începători. Distanța de parcurs în cadrul acesteia este de 8,8 kilometri cu o diferență de nivel de 300 de metri.

Semimaratonul este o cursă considerată una dintre cele mai grele din țară pe această distanță. Se desfășoară pe o distanță de 21,6 de kilometri, cu o diferență de nivel de 1.295 de metri care, dealtfel, dă și caracterul dificil al acestei curse.

Cursa cea mai lungă, maratonul din cadrul Ciucaș X3, The Ridge, are o lungime de 38,5 de kilometri cu o diferență de nivel de 2.400 de metri.

Până în 2022 în programul Ciucaș X3 a mai fost o cursă, de 105 kilometri. Aceasta avea aproximativ 6.000 de metri diferență de nivel. „Am renunțat la aceasta deoarece erau puțini participanți și trebuiau angrenați foarte mulți voluntari. Era foarte mult de muncă, trebuia marcat și, apoi, demarcat traseul… Era complicat și interesul nu era atât de mare”, spune organizatorul.

Dar acesta nu a fost singurul motiv pentru care s-a renunțat la această cursă. Traseul fiind foarte lung, erau și zone mai mai sălbatice. „Dacă pățea cineva ceva, era dificil de intervenit”, spune Dragoș State. Așa că, cel puțin deocamdată, cursa de 103 kilometri nu se mai regăsește în programul Ciucaș X3.

„De obicei Ciucaș X3 îl organizam în al doilea weekend din septembrie. Anul acesta însă, am decis să-l devansăm”, a dezvăluit organizatorul.

Cine organizează concursul de alergare montană Ciucaș X3

Ciucaș X3 este organizat, anual de un ONG, Clubul de Turism și Alpinism Ciucaș Ploiești. Acesta s-a înfiinţat în 1985 şi are ca scop promovarea turismului, alpinismului şi a altor sporturi legate de munte, în rândul tinerilor şi nu numai. Scopurile conexe sunt promovarea masivului Ciucaş şi iniţierea de proiecte de dezvoltare durabilă a comunităţii din zonă.

Dragoș State se ocupă personal de organizarea competiției. Adevărul este că îi este facil, el fiind și șeful formației Salvamont Cheia. Astfel, cunoaște traseele din Munții Ciucaș și înțelege cel mai bine ce anume exact presupune oraganizarea unui astfel de concurs.

În fiecare an, concursul de alergare montană Ciucaș X3 adună la start din ce în ce mai mulți sportivi pasionați de munte care, astfel, îmbină într-un mod superb sportul cu admirarea peisajelor. Ciucaș X3 de anul acesta s-a încheiat dar, cu siguranță, povestea sa va continua și în anii următori.