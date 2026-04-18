Atac armat într-un supermarket din Ucraina. Șase persoane au murit

Un bărbat a deschis focul asupra oamenilor, sâmbătă, 18 aprilie, în districtul Holosiivskyi din capitala Ucrainei. În incident au murit 6 persoane, iar alte 14, printre care și un copil, au fost rănite. Presupusul atacator a fost ucis în cursul tentativei de arestare, au indicat autorităţile.

Președintele Ucrainiei, Volodimir Zelenski, a anunțat că „anchetatorii Poliției Naționale și Serviciului de Securitate al Ucrainei examinează acum toate circumstanțele atacului de la Kiev împotriva civililor obișnuiți”.

„Atacatorul a fost eliminat. A luat ostatici și, tragic, a ucis unul dintre ei. A împușcat mortal încă patru persoane chiar pe stradă, iar încă o femeie a murit într-un spital din cauza rănilor suferite. Condoleanțe familiilor și celor dragi victimelor”, a susținut Volodimir Zelenski.

Patru ostatici au fost salvați. Potrivit ultimelor informații, 14 persoane au fost raportate rănite, însă numărul acestora ar putea să crească. Printre răniți se numără și un băiat de 12 ani.

Conform primelor informații, atacatorul ar fi dat înainte foc unui apartament. În acest moment au loc investigații amănunțite.