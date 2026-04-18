Autoritățile au suspendat activitatea unui restaurant din Arad după ce juniorii de la Steaua au ajuns la spital

Activitatea restaurantului din Arad în care au mâncat peste 20 de jucători juniori de la Steaua a fost suspendată de autorități, după ce aceștia au ajuns la spital din cauza unor toxiinfecții alimentare. Anunțul a fost făcut de Mihai Pașca, prefectul județului Arad.

Cei 24 de jucători juniori, alături de cei doi antrenori, au ajuns, sâmbătă, 18 aprilie, la Unitatea de Primiri Urgențe, prezentând simptome ale unei toxiinfecții alimentare.

Citește și: 24 de jucători juniori de la Steaua, la spital în Arad după o posibilă toxiinfecție alimentară

Prefectul județului Arad, Mihai Pașca, a declarat că verificările efectuate sâmbătă seară au scos la iveală „probleme serioase în respectarea normelor sanitare”.

„Am dispus mobilizarea de urgență a echipelor Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor și ale Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Acestea au efectuat controale la restaurantul hotelului President, unde au mâncat cei afectați. La fața locului, unde se desfășura un alt eveniment, au fost constatate probleme serioase în respectarea normelor sanitare”, a precizat Mihai Pașca.

În urma controalelor, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a aplicat o amendă de 22.000 de lei, iar Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a sancționat restaurantul cu 25.000 de lei.

Autoritățile au dispus, totodată, suspendarea imediată a activității unității până la remedierea deficiențelor constatate.

Între timp, juniorii și antrenorii au fost externați, după ce au finalizat tratamentul.