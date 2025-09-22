- Publicitate -

Medalii pentru sportivii pregătiți de Florin Ghiță la Cupa României FRFK

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Sportivii prahoveni antrenați de Florin Ghiță au urcat pe podium la Cupa României de Freestyle Kickboxing, care a avut loc sâmbătă, 20 septembrie.

- Publicitate -

Competiția a fost una extrem de disputată, cu participanți din toată țara, dar luptătorii pregătiți de Florin Ghiță s-au impus cu o determinare și o tehnică impecabile, demonstrând un nivel excepțional de performanță.

Cine a urcat pe podium

  • Stan David- Locul 1
  • Nicolae Patric -Locul 1
  • Manole Yannis-Locul 1
  • Stoica Denis “Moro”-Locul 1
  • Vărzaru David-Locul 2
  • Neamțu Andrei-Locul 3

Medaliile de aur obținute de cei patru sportivi sunt o mărturie a muncii lor grele, a antrenamentelor intense și a dedicării de neclintit.

Prezența unui sportiv pe locul al doilea și unuia pe locul al treilea completează tabloul de succes al academiei, subliniind calitatea pregătirii de la Florin Ghiță Academy.

Social

Echinocțiul de toamnă 2025. De astăzi, durata zilei scade

Echinocțiul de toamnă 2025 are loc astăzi, 11 septembrie, la ora 21:19. Începând de mâine, durata zilei va începe să scadă, până pe 21...
- Publicitate -

„Sunt extrem de mândru de sportivii mei. Munca lor asiduă și dedicarea au fost recompensate. Această victorie este o dovadă a calității antrenamentelor de la Florin Ghiță Academy și a potențialului incredibil al acestor tineri luptători.

Ne pregătim deja pentru următoarele competiții( 29.oct- 2.noi.2025 – Campionatul Mondial Unificat FRFK) care se va ține la Ploiești cu ținta de a obține rezultate la fel de bune, sau chiar mai bune”, a declarat antrenorul Florin Ghiță.

Succesul nu ar fi fost posibil fără sprijinul constant al sponsorilor noștri, „Supermarket La Cocoș” și „Vasirom Internațional”

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

1
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

2
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Mihaela Badea (UPG): „Greșelile fac parte din drumul spre reușită”

0
Mihaela Badea este conferențiar universitar doctor și conduce Departamentul...
Eveniment

Bărbat în vârstă de 79 de ani din Ploiești dat dispărut

0
Mihu Vasile, un ploieștean în vârstă de 79 de...
Social

Casă modulară, ridicată de Asociația Veritas pentru oameni e gata

0
Otilia Moncea este prahoveanca în vârstă de 44 de...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Travel&Lifestyle

Toamna surprizelor și a experiențelor memorabile #doarlaafi!

0
La AFI Ploiești toamna aduce mai mult decât frumusețea...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cine a câştigat duminică Premiul „Hipodromul Ploieşti”

Corina Matei -
O nouă reuniune hipică oficială dedicată exclusiv trapului a...

CSM Ploiești. Saviola Ghiompirică, vicecampioană națională la box

Roxana Tănase -
Sportivele secţiei de box a CSM Ploieşti au participat...

Petrolul Ploiești, înfrângere cu Unirea Slobozia

Marius Nica -
Petrolul Ploiești a continuat seria eșecurilor din Superliga. Lupii...

Cine va fi antrenorul Petrolului la meciul cu Unirea Slobozia

Observatorul Prahovean -
Cu doar 6 puncte adunate în 9 etape și...
- Publicitate -

Corina Ungureanu, mulțumiri lui Polițeanu pentru reparația sălii de antrenamente

Marius Nica -
Fosta campioană la gimnastică, Corina Ungureanu, în prezent antrenoare...

O nouă reuniune de trap duminică, la Hipodromul Ploiești

Corina Matei -
Reuniunea „Premiul Speranţelor” are loc, duminică, pe Hipodromul Ploieşti....

Petrolul caută antrenor. Cine pregătește echipa

Marius Nica -
După despărțirea de Liviu Ciobotariu, conducerea clubului Petrolul Ploiești...

alPHa Prahova caută un sponsor legendar

Observatorul Prahovean -
Clubul Sportiv alPHa Prahova, continuatorul fostului CS Județean Prahova,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean