Medalii pentru sportivii pregătiți de Florin Ghiță la Cupa României FRFK

Sportivii prahoveni antrenați de Florin Ghiță au urcat pe podium la Cupa României de Freestyle Kickboxing, care a avut loc sâmbătă, 20 septembrie.

Competiția a fost una extrem de disputată, cu participanți din toată țara, dar luptătorii pregătiți de Florin Ghiță s-au impus cu o determinare și o tehnică impecabile, demonstrând un nivel excepțional de performanță.

Cine a urcat pe podium

Stan David- Locul 1

Nicolae Patric -Locul 1

Manole Yannis-Locul 1

Stoica Denis “Moro”-Locul 1

Vărzaru David-Locul 2

Neamțu Andrei-Locul 3

Medaliile de aur obținute de cei patru sportivi sunt o mărturie a muncii lor grele, a antrenamentelor intense și a dedicării de neclintit.

Prezența unui sportiv pe locul al doilea și unuia pe locul al treilea completează tabloul de succes al academiei, subliniind calitatea pregătirii de la Florin Ghiță Academy.

„Sunt extrem de mândru de sportivii mei. Munca lor asiduă și dedicarea au fost recompensate. Această victorie este o dovadă a calității antrenamentelor de la Florin Ghiță Academy și a potențialului incredibil al acestor tineri luptători.

Ne pregătim deja pentru următoarele competiții( 29.oct- 2.noi.2025 – Campionatul Mondial Unificat FRFK) care se va ține la Ploiești cu ținta de a obține rezultate la fel de bune, sau chiar mai bune”, a declarat antrenorul Florin Ghiță.

Succesul nu ar fi fost posibil fără sprijinul constant al sponsorilor noștri, „Supermarket La Cocoș” și „Vasirom Internațional”