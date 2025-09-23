- Publicitate -
Petrolul a găsit antrenor în locul lui Ciobotariu

Petrolul a găsit înlocuitor pentru Liviu Ciubotariu. Eugen Neagoe va fi noul antrenor al Lupilor Galbeni, potrivit gsp.ro.

Neagoe va conduce marți primul antrenament la Petrolul, echipă aflată în criză în Superliga. Antrenorul va semna pe un an, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

Petrolul l-a dat afară pe Liviu Ciobotariu după eșecul cu Dinamo, scor 0-3, din etapa a 9-a a Ligii 1. Ploieștenii au discutat ulterior cu mai mulți tehnicieni, printre care Marius Șumudică, Cristiano Bergodi, Mehmet Topal, Dorinel Munteanu și Florin Pîrvu.

S-a ajuns la varianta Eugen Neagoe, liber de contract din martie, de la despărțirea de Gloria Buzău.

De-a lungul carierei, Neagoe le-a mai antrenat pe Aris Limassol, Nea Salamis, Poli Iași, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt, Astra, U Cluj, Universitatea Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău. A mai fost secund la echipa națională, când selecționer era Victor Pițurcă.

