Trei prahoveni arestați, după ce au vandalizat o mașină

Inițial, polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au blocat și vandalizat o mașină în trafic, la Șirna. Ei sunt acuzați de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Astăzi, după audieri, trei au fost arestați preventiv și unul cercetat sub control judiciar.

Știrea inițială: După ce Observatorul Prahovean a publicat, în exclusivitate, mărturia unui șofer care a fost blocat în trafic, la Șirna, polițiștii au reținut suspecții.

Incidentul s-a produs pe 20 septembrie, iar șoferul mașinii vandalizate a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, ce s-a întâmplat.

Mașină blocată în trafic și vandalizată

”În jurul oreia 22:00 mă îndreptam spre Tinosu cu trei prieteni în mașină. La un moment dat am observat o alăt mașină care m-a depășit și a început să facă manevre agresive, inclusiv să tragă de volan pentru a mă acroșa. La intrarea în pădure au blocat drumul, fiind nevoit să opresc. Atunci au coborât din mașină mai mulți indivizi cu tevi de fier și au început să alerge spre noi” a declarat victima.

Bărbatul susține că a încercat să fugă din zonă cu mașina, însă manevra nu i-a reușit.

Conform IPJ Prahova, ”în urma administrării probatoriului și prezentării persoanelor implicate instanței competente, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 31 de ani.

Față de un al patrulea bărbat, instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, în vederea completării probatoriului și stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova subliniază că va acționa ferm pentru menținerea ordinii și liniștii publice și pentru tragerea la răspundere a persoanelor care săvârșesc fapte antisociale.”