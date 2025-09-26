- Publicitate -
Coloană de patru km pe DN1, la Comarnic. Unde se circulă îngreunat

Traficul rutier pe DN1 se desfășoară cu dificultate în Prahova, pe sensul de mers spre Brașov. Coloane de mașini sunt formate pe Centura de Vest a Ploieștiului, la Comarnic, dar și între Bușteni și Azuga.

Cel mai mult șoferii au de așteptat în zona Nistorești-Comarnic, unde coloana se întinde pe o distanță de aproximativ patru kilometri, între km 103 și km 107.

„Polițiștii rutieri acționează activ pe sectoarele cu trafic intens, dirijând circulația și monitorizând permanent fluxul de vehicule, pentru gestionarea traficului și prevenirea blocajelor”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova pentru Observatorul Prahovean.

Trafic înregistrat la acest moment:

Politic

Adrian Axinia (ECR) îi îndeamnă pe moldoveni să meargă la vot pentru o apropiere de România

Liderul AUR Prahova, eurodeputat ECR Adrian Axinia, a lansat un apel către cetățenii Republicii Moldova să meargă în număr mare la urne și să...
Sensul București – Brașov

  • Giratoriul Strejnicu – coloană în mișcare de aproximativ 1 km;
  • Giratoriul Lukoil – coloană în mișcare de aproximativ 1 km;
  • Comarnic – coloană de autovehicule în mișcare între km 103 și km 107;
  • Bușteni/Azuga – coloană în mișcare între km 128 și km 131.

Sensul Brașov – București

  • Bușteni/Azuga – coloană în mișcare între km 135 și km 131.

Recomandări pentru conducătorii auto:

  • respectarea cu strictețe a semnalizării rutiere;
  • menținerea distanței regulamentare între vehicule;
  • adaptarea vitezei la condițiile de trafic;
  • evitarea manevrelor periculoase.

Polițiștii rutieri recomandă planificarea atentă a traseelor și utilizarea rutelor alternative acolo unde este posibil, pentru a contribui la fluența circulației și siguranța tuturor participanților la trafic.

