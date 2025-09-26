- Publicitate -

Cauza incendiului de la fabrica de mobilă de la Movila Vulpii

Autor: Ștefan Vlăsceanu

După stingerea focului izbucnit în această dimineață la fabrica de mobila din zona Movila Vulpii, pompierii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat.

Vă reamintim că în jurul orei 07.30 pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă din incinta unui operator economic de pe raza comunei Păulești, zona Movila Vulpii.

La fața locului au fost mobilizate trei echipaje de pompieri și un echipaj medical SMURD.

Focul a distrus o anexă de aproximativ 100 de metri pătrați din curtea societății în care se aflau obiecte de mobilier.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca focul să nu provoace mai multe pagube.

După stingerea incendiului, salvatorii prahoveni au stabilit că focul ar fi fost provocat: „cauza probabilă acțiune intenționată”, au precizat reprezentanții ISU Prahova pentru Observatorul Prahovean.

Surse din cadrul anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că proprietarul fabricii a subînchiriat un spațiu unei persoane. În timpul unor lucrări de curățenie, un angajat ar fi dat foc unor resturi, iar flăcările au cuprins anexa.

