Tânărul care fura banii de tips a fost reținut

Principalul suspect în cazul furturilor banilor de tips lăsați în cafenele din Ploiești și Prahova a fost reținut pentru 24 de ore. Este vorba de un tânăr în vârstă de 24 de ani din Păulești.

Polițiștii au descins ieri la patru adrese pentru a-i documenta activitatea infracțională. Conform datelor publice până la acest moment, acesta ar fi comis 12 fapte, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3.500 de lei.

Vă reamintim că pe data de 18 septembrie acesta a luat banii de tips în timp ce plasa o comandă la Crazy Bubble Ploiești, iar în data de 11 septembrie a avut o tentativă similară la o cafenea din Piața Artizante din Păulești.

„În urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Ulterior, acesta va fi prezentat, în cursul zilei de mâine (n.r. vineri), unității de parchet competente, cu propunere de dispunere a unei alte măsuri preventive”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova în urma audierilor.