Client surprins în timp ce fură banii de TIPS de la Crazy Bubble

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un client a furat banii din borcanul de tips de la Crazy Bubble (bubble tea) din centrul Ploieștiului.

Totul s-a întâmplat în această după amiază. Un bărbat și-a făcut apariția la magazin și sub aparența plasării unei comenzi, după ce s-a asigurat că nu-l vede nimeni, a sustras banii din borcanul de tips (bacșis).

Acest comportament josnic nu este unul singular, potrivit lui Cătălin Dragomir, antreprenorul care deține afacerea, în trecut confruntându-se inclusiv cu acte de vandalism.

Acesta a mai precizat că în borcanul respectiv se aflau 15-20 de lei, bani care ar fi trebuit să ajungă, la finalul zilei, la angajați. Din cauza lipsei de încredere în autorități și a superficialității cu care au tratat reclamațiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, până la acest moment nu a depus o plângere la Poliție.

Auto-moto

Se închide circulația rutieră pe Bulevardul Castanilor în weekend

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat închiderea Bulevardului Independenței, pe tronsonul dintre Statuia Radu Stanian și Monumentul Vânătorilor de la Gara...
Citește și: Interviu cu Cătălin Dragomir: „Cum am ajuns să deschid Crazy Bubble Ploiești? M-a cucerit produsul!”

La începutul lunii septembrie, Observatorul Prahovean a publicat imagini similare surprinse la o cafenea din Piața Artizante din Păulești.

La momentul respectiv, un bărbat s-a apropiat de tejgheaua cafenelei și a încercat să profite de neatenția vânzătoarei pentru a sustrage banii din cutia de bacșișuri.

Camera a surprins momentul în care bărbatul întinde mâna spre borcanul cu ”tips”, dar nu reușește să fure banii pentru că vânzătoarea revine la bancul de lucru.

„Când furi din borcanul de tips demonstrezi ca esti doar un c@c@t de om! Nu vrem sa il facem celebru, caci nu glorificam șobolanii, doar să știți de cine să vă feriți” este descrierea care însoțește înregistrarea video publicată în această după amiază de Cătălin Dragomir pe pagina de Facebook.

