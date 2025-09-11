VIDEO: Un bărbat a vrut să fure bacșișul dintr-o cafenea din Păulești

O cameră de supraveghere a surprins o tentativă de furt la o micuță cafenea din incinta pieței Artizante din Păulești.

În imagini se vede cum un bărbat se apropie de tejgheaua cafenelei și încearcă să profite de neatenția vânzătoarei pentru a sustrage banii din cutia de bacșișuri.

Camera a surprins momentul în care bărbatul întinde mâna spre borcanul cu ”tips”, dar nu reușește să fure banii pentru că vânzătoarea revine la bancul de lucru.

Urmează un scurt dialog, apoi tânărul se urcă într-un taxi și pleacă fără să cumpere ceva.

Reamintim că, în urmă cu câteva luni, un bărbat a fost surprins în aceeași piață din Păulești cum fură un pepene.

După ce imaginile camerelor de supraveghere au devenit virale, acesta a revenit la piață pentru a plăti fructul sustras.

