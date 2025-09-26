Val de aer polar în România. Cât va dura frigul

În ultimele 24 de ore temperatura a scăzut brusc în România, fiind înregistrate diferențe de 10-15 grade Celsius față de începutul săptămânii. Explicația? Un val de aer polar, provocat de un anticiclon.

ANM a anunțat încă de miercuri că vremea se va răci accentuat în perioada următoare. „S-a terminat vara foarte prelungită de care ne-am bucurat”, a spus Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la Digi24.

Ea a explicat că aerul rece intră deasupra țării noastre prin regiunile extracarpatice și că, la început, răcirea va fi mai pronunțată în Moldova, Dobrogea, Muntenia, apoi treptat și în partea de vest, centru și nord-vest a teritoriului.

Presiunea atmosferică ridicată este asociată unui anticiclon de mari dimensiuni, care aduce aer polar deasupra Europei, a mai spus șefa ANM.

„În zona geografică a țării noastre, presiunea atmosferică este în creștere pronunțată dinspre nord, dinspre Europa central-nordică.

Sunt variații puternice, atât în valoarea presiunii atmosferice, cât și în privința temperaturii. Acest vast anticiclon care se extinde deasupra Europei este asociat unei mase de aer de origine polară”, a explicat ea la Digi24.

Întrebată cât va dura episodul, directorul ANM a precizat că acesta este „doar începutul”.

„Vremea va continua să se răcească. Așteptăm maxime între 11 și 24° în partea de nord a Moldovei, mâine între 15 și 22° și ne vom menține cu acest ecart al temperaturilor în cea mai mare parte a intervalului următor.

Aceasta înseamnă cel puțin săptămâna care urmează. Sigur, cu variații de la o zi la alta datorate prezenței norilor”, a spus ea.

Șefa ANM a mai explicat că acest aer foarte rece este asociat unei presiuni atmosferice ridicate care nu favorizează formarea precipitațiilor. Totuși, „precipitații slabe vor mai fi, iar în zona montană înaltă acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare”.

