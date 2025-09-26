- Publicitate -
Cât e amenda la Ploiești dacă arunci coji de semințe pe jos

Ploieștiul nu este un oraș curat dar poate deveni dacă se va începe aplicarea sancțiunilor pentru murdărirea domeniului public. Doze de băuturi aruncate acolo unde sunt terminate (pentru că e greu, probabil, să le duci până la cel mai apropiat coș de gunoi), ambalaje, șervețele și, bineînțeles nelipsitele covoare de coji de semințe.

În jurul băncilor din parcurile ploieștene, dar și în jurul celor de pe Bulevardul Castanilor, sunt așternute, în fiecare zi, covoare de coji de semințe. „Sămânțarii”, așa cum sunt cunoscuți și denumiți, nu au nicio jenă, chiar și atunci când este plin de lume în jurul lor, să mănânce semințe și să arunce cojile pe jos.

De multe ori, o fac în timp ce Poliția Locală trece pe lângă ei. Și asta s-a întâmplat, de exemplu, chiar în timpul Republicii de sub Castani, în mijlocul bulevardului închis pentru promenadă.

Stând pe bordură, pe marginea străzii, „sămânțarii” adunau în jurul lor preșuri, sau chiar adevărate covoare de semințe. Și asta sub privirile trecătorilor, unii dintre ei scârbiți, dar fără curajul de a lua atitudine.

Amenda pentru această faptă este stabilită, în Ploiești, ca fiind între 1.500 și 2.500 de lei. Dar ideal ar fi să aibă și cine să supravegheze și să o aplice.

Primăria Ploiești a anunțat că weekendul trecut, Poliția Locală Ploiești a desfășurat „acțiuni pentru păstrarea curățeniei și respectarea normelor de conviețuire socială”. De asemenea, a anunțat că au fost aplicate 5 (cinci!!!) sancțiuni pentru aruncarea cojilor de semințe pe jos. Valoarea totală a acestora s-a ridicat la 6.750 de lei. Oare, într-un weekend, în tot Ploieștiul, numai cinci persoane au mâncat semințe pe stradă și au aruncat cojile pe jos?

Obiceiul persistă, dar și sancțiunile continuă: amenda este între 1.500 și 2.500 lei, la pachet cu măturica pentru curățat în urma ta.

Știm, semințele sunt gustoase, dar mai simplu (și mai ieftin) e să vii cu o punguță pentru coji. Ca idee, cu banii de amendă îți poți cumpăra ~250 de pungi de semințe”, a scris Primăria Ploiești pe Facebook.

Și noi sperăm ca obiceiul Poliției Locale Ploiești, de a sancționa acest comportament, să „persiste”. Ba mai mult, sperăm să-și dea interesul pentru identificarea și sancționarea mai multor astfel de specimene. Pentru că, să fim serioși, cinci într-un weekend e cam puțin…

