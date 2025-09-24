Amenzi de 22.000 de lei în cartierul Bereasca din Ploiești

Polițiștii locali ploieșteni au sancționat, miercuri, trei persoane pentru deșeurile depozitate pe o stradă din cartierul Bereasca. Bunurile aparțin unor chiriași care au fost somați de proprietarul unui imobil să părăsească locuința.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului s-au deplasat, miercuri, în cartierul Bereasca, în urma unei sesizări referitoare la depozitarea pe domeniul public a unor obiecte voluminoase – haine, saltele și diverse bunuri de uz casnic.

„La fața locului, polițiștii locali au constatat că bunurile aparțineau chiriașilor unui imobil situat pe strada Pomilor, care, în urma unui conflict cu proprietarul, fuseseră somați să părăsească locuința.

Pentru ocuparea domeniului public prin depozitarea obiectelor pe trotuar, polițiștii locali au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 22.000 lei.

Astfel, cei doi chiriași au fost amendați cu câte 10.000 lei fiecare, iar proprietarul imobilului cu 2.000 lei, pentru nerespectarea normelor de mediu”, a precizat Poliția Locală Ploiești.

Persoanele în cauză au fost obligate să elibereze trotuarul și să lase curat domeniul public.

Amenzi pentru abandonarea deșeurilor pe stradă

Acestea nu sunt singurele sancțiuni date de Poliția locală Ploiești. Marți, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au acționat pentru depistarea persoanelor care nu respectă regulile de gospodărire a municipiului

În urma verificărilor, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 13.500 lei, potrivit Poliției Locale Ploiești.

Strada Aleea Stânișoarei – amendă de 2.000 de lei pentru utilizarea necorespunzătoare a recipientelor de la platforma gospodărească, fără a fi arondat la aceasta (sesizare);

Strada Neagoe Basarab – avertisment pentru abandon deșeuri pe domeniul public (sesizare);

Strada Crăițelor – amendă de 2.500 lei pentru depozitare haine, deșeuri vegetale și cartoane pe domeniul public (autosesizare);

Strada Stejarului – amendă de 2.500 lei pentru abandonare deșeuri, ambalaje și cartoane pe domeniul public (autosesizare)

Strada Vasile Alecsandri – amendă de 2.000 lei pentru neasigurarea curățeniei pe proprietatea unui imobil (sesizare);

Strada Aleea Romaniței – amendă de 2.000 lei pentru abandonarea deșeurilor transportate cu autoturismul și depozitate lângă platforma gospodărească. Imaginile au fost surprinse de sistemul de monitorizare video al instituției;

Intersecția străzilor Nicopole cu Arcului – amendă de 2.500 lei pentru depozitare ambalaje provenite de la electrocasnice pe domeniul public (autosesizare).