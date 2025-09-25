Credit de 69 de milioane de lei pentru motoare termice la Ploiești

Primăria Ploiești intenționează contractarea mai multor credite pentru o serie de investiții majore. Una dintre finanțările rambursabile, în cuantum de 69 de milioane de lei, are drept scop achiziția de motoare termice. Ultima propunere avansată în analiza Consiliului Local Ploiești vizează modificarea condițiilor de accesare a împrumutului.

- Publicitate -

Joi, 25 septembrie, de la ora 12.00, aleșii locali ploieșteni sunt convocați la o nouă ședință extraordinară care are ca teme rectificarea bugetului, dar și modificarea unor termeni contractuali privind contractarea unui împrumut în cuantum de 69 de milioane de lei.

Astfel, potrivit proiectului de hotărâre, se propune „contractarea unei finanțări rambursabile interne în sumă de 69.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 12 ani”.

„Finanțarea va include o perioadă de grație de maxim 2 ani, în care se vor achita exclusiv dobânzile şi comisioanele, fără rambursarea capitalului, urmată de o perioadă de rambursare de maxim 10 ani, în cadrul căreia vor fi achitate atât capitalul, cât și dobânzile şi comisioanele aferente”, se precizează în proiectul de hotărâre.

Exclusiv Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat în trafic o mașină în trafic, pe DJ 101 G, pe raza comunei Șirna și...

- Publicitate -

Necesitatea modificării textului, potrivit referatului de aprobare, „rezultă din faptul că, în forma aprobată inițial, hotărârea stabilea o maturitate fixă de 12 ani, ceea ce limita posibilitatea de a primi oferte din partea instituțiilor de credit care ar putea propune condiții mai avantajoase pentru o maturitate mai scurtă”.

„Stabilirea prin hotărâre a unei maturități maxime de 12 ani are rolul de a proteja bugetul local şi de a asigura predictibilitatea serviciului datoriei, dar în acelaşi timp conferă flexibilitate pentru a adapta structura împrumutului la ofertele pieței bancare, cu respectarea cadrului legal privind datoria publică locală”, se mai precizează în referatul de aprobare la proiectul de hotărâre.