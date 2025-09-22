Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi în Prahova

Potrivit unui raport al Curții de Conturi, în urma acțiunilor de control în ultimii doi ani din Prahova au fost descoperite mai multe nereguli.

Auditorii acuză Ministerul Culturii că plătește anual, din fonduri publice, în mod nejustificat, despăgubiri de aproximativ 383.000 lei pentru lipsa folosinței unui teren situat în Sinaia. Pe terenul retrocedat în anul 1997 sunt edificate construcții din domeniul public. Acestea au fost expertizate în anul 2024, propunându-se desființarea acestora din cauza stării avansate de degradare și a încadrării în clasa I de risc seismic. Cu toate acestea, nu s-au luat măsuri pentru stoparea utilizării nejustificate a fondurilor publice.

De asemenea, la Consiliul Județean Prahova și Primăria Ploiești au fost constatate neactualizarea sau nestabilirea redevențelor sau chiriilor aferente contractelor în valoare de 281.00 lei, respectiv 458.000 lei.

Pentru necalcularea, neevidențierea și neîncasarea veniturilor din majorări de întârziere pentru împrumuturile pe termen scurt, nerambursate la termenele scadente Primăria Ploiești a pierdut 1.248.000 lei.

La Filipeștii de Târg s-a constatat acordarea ilegală a unor diferențe salariale personalului din aparatul de specialitate al primarului, în valoare de 107.000 lei.

Totodată, la Consiliul Județean Prahova au fost plătite fără acoperire legală prime angajaților implicați în proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabileîn valoare de 20.000 de lei.

De asemenea, s-a constatat subevaluarea patrimoniul public și privat al Primăriei Ploiești, la 31 decembrie 2023, cu suma de 567.035.000 lei, stabilită în cazul a 242 de bunuri imobile deținute de instituție.

Au fost acceptate la plată sume reprezentând TVA în facturile fiscale emise de furnizori, deși operațiunile, conform prevederilor legale, erau scutite la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești – 227.000 lei, respectiv Spitalul Orășenesc Urlați- 122.000 lei.

Au fost efectuate plăți nelegale pentru modernizarea Cartierului Pictor Rosenthal din Ploiești în valoare de 361.000 lei. Același lucru s-a întâmplat și la reabilitarea rețelei de apă din comuna Izvoarele, valoarea lucrărilor nerealizate dar achitate fiind de 82.000 de lei.

Documentul integral al Curțiid e Conturi poate fi accesat aici: Raportul_public_al_Curtii_de_Conturi

