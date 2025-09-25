De ce seacă lacurile de acumulare din Prahova – Observatorul Prahovean LIVE

Psiholog: „Trotinetele electrice trebuie interzise. Ne mor copiii”

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

„Trotinetele trebuie interzise urgent. Până ne educăm cetățenii, ne mor copiii”, este părerea reputatului psiholog si doctor în medicină, Mihai Copăceanu.

Reacția acestuia vine la câteva zile după ce un adolescent de 13 ani, internat la Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit în cursul nopții de 20 spre 21 septembrie.

„Seara aceasta, (n.red. 23 septembrie) pe TikTok s-au derulat zeci de mesaje ale copiilor care l-au cunoscut pe Denis, imagini de la înmormântare, cu gândurile, melodiile, aimntirile și regretele lor, fotografii cu un copil plin de viață și jucăuș, ca orice copil.

Nu are cum să nu te cutremure astfel de imagini, să nu te doară, să nu simți.Dar dacă nu trecem la acțiune, tot degeaba. Emoțiile trec. Trotinetele trebuie să fie interzise.

Au sărit aleșii locali cu propuneri peste propuneri, cu dezbateri și idei. Nu e cazul acum de dezbateri. Prea târziu. Adică noi întâi lăsăm liber trotinetele, avem accidente și decese și pe urmă reglementăm?

Cel mai tare m-a supărat nu faptul că niște utilizatori de tastatură au binecunoscutul obicei de a înjura un psiholog (putea fi oricine), ci faptul că au existat comentarii răutăcioase față de părinții lui Denis.

Cum e posibil să jignești și să acuzi părinții care după săptămâni de durere își îngroapă propriul copil ?!

Eu am restricționat comentariile după primele 3, văzând asemenea reacții realmente inumane, dar presa noastră, din motive de bun simț și mai ales decență și respect în fața unei tragedii, cum de permite asemenea jigniri?

Nu putem permite oricui să spună orice…doar de dragul liberei exprimări. Jignirea nu este liberă exprimare și nu poți să faci rating pe urma unei tragedii.

În fine, ce contează este altceva: trotinetele trebuie interzise urgent.

Repet: PÂNĂ NE EDUCĂM CETĂȚENII, NE MOR COPIII!

După aceea, ne putem ocupa de reglementare, de educația rutieră a cetățenilor, de piste speciale și după ce am făcut treaba asta la modul cel mai serios, adică peste câțiva ani, putem reîncepe discuția despre folosirea trotinetelor în țara noastră.

Un stat are obligația de a-și proteja cetățenii.

Mi-aș fi dorit mai mult ca școala în care învăța Denis să ne anunțe la finalul postării cu regrete tipice că nu au rămas indiferenți, „am inițiat o petiție deja semnată de 400 sute de părinți pentru interzicerea trotinetelor și salvarea vieții elevilor noștri.”, a transmis reputatul psiholog.

Mihai Copăceanu a lansat și o petiție pentru interzicerea trotinetelor electrice cu următorul comentariu: „Statisticile Poliției Române arată că, doar în ultimii doi ani, au avut loc peste 3.500 de accidente implicând trotinete, soldate cu 18 decese și peste 1.600 de răniți.
Autoritățile au datoria morală și legală de a adopta măsuri urgente pentru a preveni noi tragedii.
Am creat o petiție pentru interzicerea trotinetelor electrice, argumentele sunt în textul petiției !
Semnează și distribuie !
Pană ne educăm cetățenii, ne mor copiii!”, a mai transmis acesta.

3 COMENTARII

  1. Nu trebuiesc interzise ci trebuiesc reglementate, mai exact nu poti sa mergi daca nu ai o casca, o asigurare in cazul unui accident si obligate sa nu depaseasca o anumite viteza. In plus un curs de instruire si educare a regulilor de circulatie pe drumurile publice.

  2. Don doctor,
    De ce acel copii a avut access la trotineta?
    De ce parintii i-au permis?
    Virsta minima legal pentru a conduce o bicicleta sau trotineta Este de 14 cu echipamen de protective.
    Si masinile ar trebui interzose ca nu omora copii, si drogurile.
    Din pacate nimeni nu lansat o petitie cum sa ne educam copii cum sa foloseasca o trotineta electrica.
    Sa educam si soferii de exemplu.
    Sa obligam parintii sa cumpere echipamen de protective copiilor.
    Mergem direct sa le interzicem….
    In tarile Mai dezvoltate si Mai educate din toate puctele de vedere transportul alternativ ca cel cu biciclete de tot tipurile, trotinetele de toate tipurile, scuterele de toate tipurile sunt incurajate ….cu ricul sa ma repeat noi vrem sa le interzicem…. De ce? Pentru ca avem autoritati locale si centrale incompetente care nu vor cum sa aplice nici macar vruma de legi care deja exista, avem don doctori licenti in nu stiu ce domeniu si care se lauda cu acestea de parca ar conta prea mult si din dorinta de a se face „vizibili” publica tot felul de statistici total nerelevante. De ce nerelevante pentru ca se dau doar Niste numere generale nu pe categorie de virsta… De exemplu..

  3. Ca de obicei, autoritățile sunt vinovate că nu interzic trotinetele electrice!! Nu inconștiența, aroganța și dorința de afirmare a adulți lor este vinovată……….nuuu Doamne ferește! Eu propun petiții și pentru interzicerea autoturismelor și a bicicletelor, că doar vedem zilnic accidente, multe cu final tragic. Să compătimim „bieții părinți” care au ignorat orice posibilitate că un astfel de mijloc de deplasare nu este adecvat copiilor și mai ales nu au ce căuta pe drumuri publice cu trotinete electrice 😞. În ziua de azi important este să te afirmi, să arăți lumii că ai o „veață” indestulătoare,Ce contează că în inconștiența fiecăruia riscă viețile celor dragi!!!! Important este să arăți lumiii că ai cu ce…….. Durerea este nemărginită atunci când pierzi pe cineva mai ales propriul copil, însă degeaba cerșești compasiunea celor din jur când cu bună știință ai contribuit la tragedie.
    Și noi avem copil și chiar dacă „am fost catalogati”
    ca fiind părinți demodați și antisociali”, am refuzat achiziția unui astfel de obiect…..

