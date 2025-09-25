Psiholog: „Trotinetele electrice trebuie interzise. Ne mor copiii”

„Trotinetele trebuie interzise urgent. Până ne educăm cetățenii, ne mor copiii”, este părerea reputatului psiholog si doctor în medicină, Mihai Copăceanu.

Reacția acestuia vine la câteva zile după ce un adolescent de 13 ani, internat la Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit în cursul nopții de 20 spre 21 septembrie.

„Seara aceasta, (n.red. 23 septembrie) pe TikTok s-au derulat zeci de mesaje ale copiilor care l-au cunoscut pe Denis, imagini de la înmormântare, cu gândurile, melodiile, aimntirile și regretele lor, fotografii cu un copil plin de viață și jucăuș, ca orice copil.

Nu are cum să nu te cutremure astfel de imagini, să nu te doară, să nu simți.Dar dacă nu trecem la acțiune, tot degeaba. Emoțiile trec. Trotinetele trebuie să fie interzise.

Au sărit aleșii locali cu propuneri peste propuneri, cu dezbateri și idei. Nu e cazul acum de dezbateri. Prea târziu. Adică noi întâi lăsăm liber trotinetele, avem accidente și decese și pe urmă reglementăm?

Cel mai tare m-a supărat nu faptul că niște utilizatori de tastatură au binecunoscutul obicei de a înjura un psiholog (putea fi oricine), ci faptul că au existat comentarii răutăcioase față de părinții lui Denis.

Cum e posibil să jignești și să acuzi părinții care după săptămâni de durere își îngroapă propriul copil ?!

Eu am restricționat comentariile după primele 3, văzând asemenea reacții realmente inumane, dar presa noastră, din motive de bun simț și mai ales decență și respect în fața unei tragedii, cum de permite asemenea jigniri?

Nu putem permite oricui să spună orice…doar de dragul liberei exprimări. Jignirea nu este liberă exprimare și nu poți să faci rating pe urma unei tragedii.

În fine, ce contează este altceva: trotinetele trebuie interzise urgent.

Repet: PÂNĂ NE EDUCĂM CETĂȚENII, NE MOR COPIII!

După aceea, ne putem ocupa de reglementare, de educația rutieră a cetățenilor, de piste speciale și după ce am făcut treaba asta la modul cel mai serios, adică peste câțiva ani, putem reîncepe discuția despre folosirea trotinetelor în țara noastră.

Un stat are obligația de a-și proteja cetățenii.

Mi-aș fi dorit mai mult ca școala în care învăța Denis să ne anunțe la finalul postării cu regrete tipice că nu au rămas indiferenți, „am inițiat o petiție deja semnată de 400 sute de părinți pentru interzicerea trotinetelor și salvarea vieții elevilor noștri.”, a transmis reputatul psiholog.

Mihai Copăceanu a lansat și o petiție pentru interzicerea trotinetelor electrice cu următorul comentariu: „Statisticile Poliției Române arată că, doar în ultimii doi ani, au avut loc peste 3.500 de accidente implicând trotinete, soldate cu 18 decese și peste 1.600 de răniți.

Autoritățile au datoria morală și legală de a adopta măsuri urgente pentru a preveni noi tragedii.

Am creat o petiție pentru interzicerea trotinetelor electrice, argumentele sunt în textul petiției !

Semnează și distribuie !