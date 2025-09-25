Explozie urmată de un incendiu în comuna Blejoi UPDATE

În această dimineață, un apel la 112 a anunțat producerea unei explozii urmată de un incendiu la o locuință din satul Țânțăreni, comuna Blejoi. VIDEO la finalul textului.
Potrivit ISU Prahova, a fost vorba despre o explozie produsă în urma unei acumulări de gaze.
Deflagrația a fost urmată de un incendiu pe care pompierii l-au lichidat în cel mai scurt timp. Intervenția a fost una dificilă, fiind vorba despre degajări de fum de la materiale textile și mase plastice depozitate în încăperea afectată.
O persoană a fost rănită, iar în acest moment primește îngrijiri medicale. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri, inclusiv SMURD.
UPDATE Starea victimei
A fost vorba despre o explozie produsă într-o locuință. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 10 mp, afectând materiale textile și mobilier. Acesta este lichidat.
Victima este o femeie în vârstă de 72 ani, care a suferit arsuri de gradul II la nivelul feței și a membrelor superioare, pe aproximativ 12% din suprafața corporală. Aceasta va fi transportată la spital.