Probleme cu canalizarea la Berceni: „Aruncă pietre, scutece, cârpe”

Luiza Toboc
„Canalizarea nu e coș de gunoi. Trebuie să ne educăm în acest sens”. Este mesajul Cosminei Pandele (PNL), primarul comunei Berceni, care a reacționat tranșant după ce oamenii din comună au reclamat faptul că vidanjarea periodică a rețelei nou introduse produce un uriaș disconfort olfactiv. (VIDEO la finalul textului)

Mihail Crăciun, localnic, a mai semnalat și faptul că operatorul pune presiune pe cetățeni să semneze contracte pentru acest serviciu.

„Este anormal ceea ce se întâmplă în comuna Berceni, sat Corlătești, unde furnizorul nostru de apă, societatea Jovila, de curând a început sâ forțeze cetățenii din comuna să semneze noile contracte, unde este adaugată și o așa zisă canalizare, executată pe bani europeni.

Nu mi se pare firesc să se pună presiune pe noi și să fim amenințați că, dacă nu semnăm, ni se taie apa. Despre  mirosul insuportabil, nu mai am cuvinte. Chiar și de trei ori pe zi ajunge vidanja pentru golire”, a transmis cititorul.

În replică, primarul Cosmina Pandele a precizat că, din păcate, cetăţenii confundă canalizarea recepționată anul trecut cu tomberonul. Utilizarea necorespunzătoare a rețelei de canalizare duce la blocarea parțială sau totală a conductelor.

„Este normal să intervină vidanja, iar asta pentru că localnicii nu folosesc corespunzător canalizarea. Aruncă lucruri precum scutece, tot felul de cârpe, am găsit chiar și pietre. Am făcut adrese, am mers în teren, alături de operator, pentru a le explica oamenilor modul în care trebuie folosită rețeaua, o investiție realizată prin PNDL.

E nevoie de educare. Să treci de la WC-ul din fundul curții la canalizare e, da, ceva nou”, a precizat Cosmina Pandele, care a mai adăugat faptul că prețul practicat de către operator la serviciile de apă și canal este unul dintre cele mai mici din județ. „Undeva la 5 lei/mc e tariful pentru canalizare și 6 lei/mc la apă”, a concluzionat aceasta.

