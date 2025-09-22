Echinocțiul de toamnă 2025. De astăzi, durata zilei scade

Echinocțiul de toamnă 2025 are loc astăzi, 11 septembrie, la ora 21:19. Începând de mâine, durata zilei va începe să scadă, până pe 21 decembrie, când va fi solstițiul de iarnă.

„Punctul echinocțiului de toamnă, numit și punct autumnal, se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.” explică specialiștii Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

România va trece la ora de iarnă, în noaptea de 25-26 octombrie (sâmbătă spre duminică). Atunci, ora 4.00 devine ora 3.00. Astfel, 26 octombrie va fi cea mai lungă zi din an.