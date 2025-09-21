De ce acte ai nevoie pentru a ieși la pensie. Precizări Casa de Pensii Prahova

Persoanele care au minimum 15 ani stagiu de cotizare contributiv și au vârsta standard de pensionare pot beneficia de pensie pentru limita de vârstă. Dosarul pentru pensionare va include, pe lângă cererea tip, și o serie de acte, inclusiv pentru dovedirea vechimii în muncă.
Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare contributiv prevăzute de lege.
Observatorulph.ro a solicitat Casei Județene de Pensii Prahova actele necesare pentru întocmirea dosarului pentru pensia pentru limita de vârstă.
Actele pentru pensia pentru limită de vârstă şi pensia anticipată
- cerere tip pentru înscrierea la pensie;
- carnetul de muncă, în original şi copie; (daca este cazul – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii CAP, în original şi copie; daca este cazul – carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original şi copie; daca este cazul – carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original şi copie)
- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
- actele de stare civilă ale solicitantului, respectiv BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie, în original şi copie;
- livretul militar, în original şi copie;
- diploma de absolvire a învăţământului universitar însoţită de foaia matricolă sau de adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, în original şi copie;
- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
- adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
- adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale, în original;
- adeverinţă privind venitul brut realizat, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la lege;
- certificat de naştere copil, în original şi copie;
- hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a încuviinţat adopţia, în original şi copie;
- adeverinţă eliberată de angajator/angajatori din care să rezulte că nu a optat pentru continuarea activităţii până la împlinirea vârstei de 70 ani, conform art. 46 alin. (2) din lege, în original;
- procura specială, pentru mandatar, în original şi copie;
- adeverinţă eliberată de angajatorul/angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia/acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, în original;
- alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.