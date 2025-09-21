De ce acte ai nevoie pentru a ieși la pensie. Precizări Casa de Pensii Prahova

Persoanele care au minimum 15 ani stagiu de cotizare contributiv și au vârsta standard de pensionare pot beneficia de pensie pentru limita de vârstă. Dosarul pentru pensionare va include, pe lângă cererea tip, și o serie de acte, inclusiv pentru dovedirea vechimii în muncă.

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare contributiv prevăzute de lege.

Observatorulph.ro a solicitat Casei Județene de Pensii Prahova actele necesare pentru întocmirea dosarului pentru pensia pentru limita de vârstă.

Actele pentru pensia pentru limită de vârstă şi pensia anticipată