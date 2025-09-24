Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

Seceta a creat și în acest an probleme în Prahova. Peste 5.400 de hectare de teren au fost raportate, până la această dată, ca fiind calamitate în proporție de 70 – 80%. Spre deosebire de alți ani, ca urmare a ploilor de astă-primăvară, au fost înregistrate însă și producții record la grâu, rapiță, orz, orzoaică și mazăre furajeră.

- Publicitate -

Chiar dacă în primăvara acestui an fermierii erau optimiști că ploile vor salva agricultura din Prahova (Detalii AICI), seceta și-a făcut de cap pe timpul verii la anumite culturi.

Cele mai afectate culturi au fost cele de porumb și floarea-soarelui. În Prahova au fost calamitate și suprafețe mai mici cu lucernă, orz de primăvară, soia și sorg.

Culturi distruse din cauza secetei

Potrivit datelor centralizate până la această dată, suprafața de teren calamitată în Prahova din cauza secetei este de peste 5.400 de hectare.

Exclusiv De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au atins cote minime-record. Observatorul Prahovean a contactat specialiștii Apelor Române pentru a afla cauza acestui...

- Publicitate -

„La porumb suprafața afectată este de aproximativ 2.700 de hectare. Datele se centralizează până pe 15 octombrie. Până la această dată raportările operative vor fi transmise la Direcția Agricolă. La porumb raportul de calamitate este de 70 – 80%.

La floarea-soarelui, până la această dată, suprafața calamitată transmisă prin procesele-verbale este de 2.300 de hectare, iar în acest caz vorbim de 60 – 70%.

Suprafețe mai mici calamitate au fost înregistrate și la lucernă (250 de hectare), la orz de primăvară (160 de hectare), soia (25 de hectare și sorg (50 de hectare), raportul de calamitare fiind de 60 – 70%”, ne-a precizat Viorel Simion, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova.

- Publicitate -

Terenuri calamitate în 26 de localități din Prahova

La Prahova suprafața de teren afectată de secetă este de peste 5.400 de hectare de teren cultivate cu culturi de primăvară au fost afectate de secetă. Atenție, însă! Raportarea nu s-a finalizat, iar datele continuă să fie transmise din teritoriu.

Potrivit directorului Direcției pentru Agricultură Prahova, la nivelul județului au fost înregistrate calamități din cauza secetei în 26 de localități.

„Calamitățile din cauza secetei au fost înregistrate la culturile de primăvară, în special în zona de sud a județului Prahova. Chiar dacă a plouat în prima parte a anului, în Prahova a existat secetă pedologică moderată, fapt care a afectat anumite culturi”, a precizat Viorel Simion.

Exclusiv De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au atins cote minime-record. Observatorul Prahovean a contactat specialiștii Apelor Române pentru a afla cauza acestui...

- Publicitate -

Localități afectate de secetă

Pe lista localităților cel mai grav afectate de secetă pedologică, unde au fost raportate suprafețe de teren agricol calamitate, figurează Fulga, Gherghița, Ciorani, Colceag, Baba-Ana, Albești Paleologu, Dumbrava și Drăgănești.

Probleme legate de secetă au fost înregistrate și la Mănești, Ariceștii Rahtivani, Plopu, Bucov, Blejoi, Boldești – Grădiștea, Urlați, Păulești, Valea Călugărească, Târgșoru Vechi și Măgureni.

După termenul limită la care pot avea loc raportări privind suprafețele calamitate, respectiv 15 octombrie, reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură și APIA, vor efectua verificări în teren , iar datele centralizate vor fi transmise către Ministerul Agriculturii.

- Publicitate -

Potrivit directorului Direcției pentru Agricultură Prahova, nu au fost raportate calamități la culturile de toamnă.

Producții record la grâu, rapiță, orz și mazăre furajeră

Spre deosebire de alți ani, în care efectele secetei erau majore pentru toate tipurile de culturi, ca urmare a ploilor înregistrate în primăvara acestui an, în Prahova se poate vorbi și de culturi record.

Dacă unii fermieri au înregistrat pierderi la porumb și floarea-soarelui, cei care au ales să cultive grâu, rapiță, orz și orzoaică se pot declara mulțumiți. (Detalii AICI).

- Publicitate -

„La grâu au fost înregistgrate producții de 5.800 kg/ha, în timp ce la rapiță am avut 3.500 de kg/ha. La orz, producția a fost de 6.000 kg/ha, la fel ca la orzoaică”, ne-a precizat Viorel Simion, directorul Direcției pentru Agricultură Prahova.

În Prahova nu doar la grâu, orz și orzoaică au fost înregistrate producții record, ci și la măzăre furajeră, unde s-au obținut 3.000 kg/ha.

Potrivit datelor centralizate de Direcția pentru Agricultură Prahova, anul acesta, au fost cultivate aproximativ 1000 de ha cu mazăre furajeră la Mizil, Valea Călugărească, Balta Doamnei și Drăgănești.