Cum au afectat schimbările climatice producțiile agricole din Prahova

Seceta pedologică și fenomenul de arșiță au afectat grav, în 2024, culturile de porumb și de floarea-soarelui din Prahova. Schimbările climatice au făcut ca mulți dintre fermieri prahoveni, în 2025, să se reorienteze către alte culturi agricole, cum ar fi grâul, rapița și orzul.

Suprafața cultivată cu porumb din Prahova, în 2025, s-a redus semnificativ comparativ cu anul trecut, din cauza schimbărilor climatice.

Principalul motiv pentru care unii fermieri din Prahova s-au reorientat a fost că, anul trecut, s-au confruntat cu o situație disperată. Pierderile înregistrate la porumb și la floarea soarelui din cauza secetei pedologice au fost extrem de mari.

„La porumb, anul trecut, au fost înregistrate calamități de 90% din cauza secetei. La floarea-soarelui, media la calamități a fost de 80%”, a explicat Viorel Simion, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova.

Suprafețe mai mici de porumb și floarea-soarelui în Prahova

După calamitățile înregistrate, anul trecut, la porumb și floarea-soarelui, unii fermieri din Prahova au ales să cultive grâu, rapiță și orz, pentru a diminua din pierderi.

Anul trecut, de exemplu, potrivit datelor statistice, la nivelul județului au fost cultivate cu porumb 44.000 de hectare, iar aproximativ 15.500 de hectare cu floarea-soarelui.

„Anul acesta, din cauza calamităților înregistrate anul trecut, suprafața de teren cultivată cu porumb s-a redus la 30.500 de hectare, iar la floarea-soarelui la 11.500 de hectare”, a precizat Voriel Simion, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova.

În ciuda condițiilor meteorologice de anul trecut, unii dintre fermierii prahoveni au observat că ritmurile de creștere la orz, grâu și rapiță au evoluat corespunzător. Acesta este și motivul pentru care au ales să reducă suprafețele cultivate cu porumb în favoarea celor cultivate cu grâu, rapiță și orz.

Culturi mai rezistente la arșiță și secetă

Considerat pe vremuri ca fiind cultura principală, din cauza schimbărilor climatice, porumbul a început să piardă teren, în favoarea unor culturi mult mai rezistente la temperaturile ridicate.

„Din cauza condițiilor climatice se constată, în Prahova, o creștere a suprafețelor cultivate cu grâu, orz și rapiță.

De exemplu, în 2024, suprafața cultivată cu grâu în Prahova a fost de aproximativ 39.000 de hectare, în timp ce în 2025 suprafața cultivată a ajuns la 42.000 de hectare.

La rapiță, anul trecut, suprafața cultivată a fost de 11.500 de hectare, iar anul acesta este de 20.500 de hectare.

Inclusiv la orz, dacă în 2024 suprafața cultivată în Prahova a fost de aproximativ 6.200 de hectare, în 2025, suprafața cultivată a fost de aproximativ 8.800 de hectare”, a precizat Viorel Simion, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova.

Grad de calamitate ridicat la porumb și floarea-soarelui

Chiar dacă anul 2025 nu a mai stat sub semnul secetei pedologice, arșița a dat de furcă fermierilor care au ales să cultive porumb în Prahova.

În ciuda faptului că a existat suficientă rezervă de umiditate în sol, fenomenul de arșiță a influențat culturile de porumb și floarea-soarelui.

La porumb, potrivit datelor estimate până la această oră, gradul de calamitate este de 70% la porumb și de circa 65% la floarea-soarelui.

De altfel, tot din cauza schimbărilor climatice, câțiva fermieri din Prahova au început deja recoltarea porumbului, în condițiile în care în alți ani recoltarea începea după jumătatea lunii septembrie.